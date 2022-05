Sané, Mané und der Transfer ins Abseits

Welche Perspektive sieht Liverpool-Star Sadio Mané denn beim FC Bayern?

Was lockt Sadio Mané eigentlich zum FC Bayern? Ein deutscher Meistertitel im Vorbeigehen? Die Nähe zu seiner beschaulichen Ex-Heimat Salzburg?

So wirklich mag nicht einleuchten, wieso der 30-jährige Liverpool-Star diesen Karriereschritt offenbar in Betracht zieht. In Anfield wird er umjubelt, von Jürgen Klopp geadelt, er steht im Zentrum einer jetzt schon legendären Ära beim Traditionsklub, und bei seinem vergleichsweise geringen Salär (kolportiert zwölf Mio. Euro im Jahr) wird es ja wohl noch Spielraum geben. Zwar ist Mané in der Form seines Lebens wieder knapp am Champions-League-Titel vorbeigeschrammt, doch die Perspektiven für einen solchen sind in Liverpool auch weiterhin bessere als in München.