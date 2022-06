Auf dem Trampolin hoch mit Salti pokern

In der Luft ist Benjamin Wizani in seinem Element.

Benjamin Wizani, 20, hat rechtzeitig zur EM wieder die Leichtigkeit in seinen Sprüngen gefunden. Was ihn ein Kartenspiel für Sprünge lehrt.

Rimini/Wien. Ein bisschen hat Benjamin Wizani das Dolce Vita auskosten können. In Rimini genießt er das italienische Lebensgefühl, das Hotel befindet sich in direkter Nähe zum Strand. „Regeneration und Entspannung sind entsprechend gut. Ich fühle mich pudelwohl“, sagt der 20-Jährige. Dass diese Lockerheit zurück ist, stimmt Österreichs besten Trampolinspringer zuversichtlich für die Europameisterschaften ab Donnerstag (Livestream gymtv.online). „Ich habe wieder wahnsinnigen Spaß am Springen.“ In den vergangenen Monaten war das nicht immer der Fall gewesen.

Ausgerechnet die letzte, erfolgreiche EM-Teilnahme stieß Wizani in ein Loch. Nach einer Ellbogen-OP und gerade einmal eineinhalb Monaten Training im Vorfeld hatte er den Finaleinzug nur hauchdünn verpasst. „Damals hatte ich keine Erwartungen, ich bin frei gesprungen“, erinnert er sich. Danach aber machte er sich selbst am meisten Druck. Schon nach Bronze bei den Olympischen Jugendspielen 2018 war ihm der Umstieg in die Elite schwer gefallen. Im Vorjahr geriet er wieder in den Teufelskreis. „Mit jedem Rückschlag hat sich mehr aufgestaut, irgendwann ist das Fass übergelaufen.“