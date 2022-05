Die Glocken nicht zu hören, ist keine Option

Die Performance „We had a lot of bells“ ist ein überraschend lustiger Einblick in die Geschichte des Glockenläutens.

Auf dem Papier ist Österreich ein säkularer Staat. Die jahrtausendelange Verschmelzung von Kirche und Staat ist aber immer noch zu spüren, nicht zuletzt akustisch in den Soundscapes der Gemeinden, die immer noch von Kirchenglocken geprägt sind. Nur fällt das einem kaum mehr auf: Es braucht da schon einen nächtlichen Hackerangriff auf die Läut-App des Stephansdoms, wie das im März passiert ist, um an die Macht der Glocken zu erinnern. „We had a lot of bells“ vom Theatermacher Damian Rebgetz wirkt ähnlich augenöffnend.

Rebgetz brach direkt zu Beginn der Performance die vierte Wand, um dem Publikum sein Konzept zu erläutern. Eine gute Show braucht keine Erklärung? Wenn sie sozio-historische Forschung vermitteln möchte, ist ein wenig Verständnishilfe willkommen. Inspiriert wurde das Stück nämlich von „Village Bells“, einem Buch des französischen Historikers Alain Corbin, einem Vorreiter der Sound Studies.