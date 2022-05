Der Rangnick-Effekt: Das neue „Wir-Gefühl“

Die Spieler hängen an den Lippen des neuen Teamchefs, finden Gefallen an seiner Idee des Fußballs. Das sind gute Vorzeichen für die Zukunft. Aber wie schnell kann ein Team lernen?

Egal, wo Ralf Rangnick auch gewerkt hat: Er hat Spuren hinterlassen. Schon nach den ersten beiden Trainingstagen unter dem neuen Teamchef lässt sich ein Effekt erkennen. Es weht ein neuer, ein zügiger Wind im österreichischen Nationalteam. Schon das Premieren-Training am Montag hatte Signalwirkung. Es war geprägt von hoher Intensität, von Einsatzbereitschaft – und einer klaren Linie.

Rangnick möchte seine Idee von aggressivem und Pressing-lastigen Fußball schnellstmöglich in die Köpfe und Beine seiner Spieler bringen. Wer die Anforderungen nicht erfüllt respektive erfüllen kann, wird auf Dauer im ÖFB-Team keine Zukunft haben. Der erste Lehrgang dient als Probe aufs Exempel, am Freitag (20.45 Uhr, live ORF 1) wartet mit Kroatien in Osijek das Premierenspiel der Ära Rangnick.

Vor der größten Herausforderung aller Spieler steht Marko Arnautović. Der Wiener hat zwar einen guten Antritt, ist auf den ersten Metern im Vollsprint schnell, ob er aber über 90 Minuten voller Überzeugung den Rangnick-Fußball praktizieren kann und auch will, ist eine der zu klärenden Fragen: Die Stärken des Wieners liegen klar im Spiel mit und nicht gegen den Ball.

APA/ROBERT JAEGER

Der Bologna-Legionär versteht es, den Ball zu sichern, das Spiel auch kurzzeitig zu „verschleppen“, um dann Impulse zu setzen. Kaum vorstellbar, dass Rangnick, der das direkte und schnörkellose Spiel einfordert, derartige Szenen gutheißt. Vor allem dann nicht, wenn Österreich in Rückstand liegt oder es 0:0 steht.