Wien Museum: Offenes Haus für und über die Wiener

Hauptbild • Projektleiter Fruhauf (l.) und Wien-Museum-Chef Bunzl in der Halle des neuen Wien-Museums. • APA/HANS PUNZ

Noch stimmt der Zeitplan beim Umbau des Wien-Museums, das neue Geschoß schwebt bereits über dem alten Gebäude. Dauerausstellung und Aussichtsterrasse bleiben gratis.

Wien. Es klingt im ersten Moment paradox, dass diese enorme Masse an Stahl und Beton „Schwebegeschoß“ genannt wird. Und doch scheint der neue Aufbau des Wien-Museums, der nur im inneren Teil auf dem Gebäude aufsitzt, genau das zu tun – zu schweben.

Nicht nur, wenn man vom Karlsplatz auf das nun fast fertiggestellte vierte Geschoß des Museums blickt, sondern auch, wenn man direkt darunter steht und von hieraus die Reliefe der Säulen der Karlskirche ganz besonders gut sehen kann.

„Die Aussicht genießen, Kaffee trinken oder Diplomarbeit schreiben“, das soll in Zukunft auf der frei zugänglichen Terrasse unter dem Stahlaufbau möglich sein, sagt Heribert Fruhauf, Projektleiter des Wien-Museum-Umbaus, der gemeinsam mit Wien-Museum-Chef Matti Bunzl am Dienstag zu einer Führung durch die riesige Baustelle lud.

Unter dem "Schwebegeschoß" auf der zukünftigen Aussichtsterrasse. APA/HANS PUNZ

Überall wird gehämmert, gebohrt, geschweißt, doch schön langsam nimmt das Wien-Museum seine neuen Konturen an. Das von Architekt Roland Winkler entworfene Schwebegeschoß, in dem künftig die Sonderausstellungengezeigt werden, bekommt gerade die letzten Dachplatten aufgesetzt. Außen der für den gesamten Bau so charakteristische helle Sichtbeton, wo das Tageslicht auf der strukturierten Oberfläche Lichtspiele veranstaltet, drinnen dafür umso dunkler. Der 1200 Quadratmeter große Raum ohne Fenster ist ein Traum für Bunzl: „In dem leeren Raum haben wir totale Flexibilität.“ Nicht so wie bisher, als die Sonderausstellungen „eher patschert“ in den begrenzten Platz des alten Gebäudes gezwängt wurden.

In den ersten zwei Stöcken hingegen sind die Fenster des denkmalgeschützten Oswald-Haerdtl-Baus möglichst originalgetreu ersetzt worden – mit intelligentem Glas, das sich je nach Lichtverhältnissen automatisch abdunkelt und so einerseits die Objekte schützt und andererseits für ein angenehmes Raumklima sorgt. Den Rest erledigt die hauseigene Wärmepumpe.

Viel Raum und möglichst offen, dieses Konzept zieht sich durch das gesamte Gebäude. Wie die spektakuläre Halle, das frühere Atrium, das sich über zwei Stockwerke erstreckt. „Ein bisschen wie im Guggenheim“ werden Besucher künftig über zwei offene Treppen durch die Dauerausstellung geführt. Eine dritte Treppe, die hoch über den Köpfen in die Halle hineinragt, führt in die Obergeschoße. „Wir beginnen unten in der Urzeit, und dann geht es chronologisch hinauf“, erzählt Bunzl.

Die hängende Treppe in führt in die oberen Stockwerke. APA/HANS PUNZ

Die Halle ist ausladend genug, dass nun auch größere Objekte Platz finden. Schon im Sommer wird der „Praterwalfisch“ als allererstes Objekt im neuen Haus einziehen – bevor die Zwischendecke eingezogen wird und der Wal nicht mehr durch die Türen passen würde. Der zehn Meter lange Wal aus Eisen und Holz wird künftig von der Decke des Gebäudes hängen. Ebenfalls erstmals ausgestellt wird ein fünf Meter großes Modell des Stephansdoms, das bisher im Dachboden des echten Doms aufbewahrt wurde.

Aus New York hat man sich Inspiration für das Stiegenhaus geholt, aus London das Besuchskonzept. „Beim britischen Modell sind alle Dauerausstellungen gratis, das machen wir auch“, sagt Bunzl. Es solle ein „offener Raum, ein Wohnzimmer für die Wiener werden“, ein Museum über und für die Stadt. Auch ein großer Teil des Vorplatzes wird konsumfrei bleiben. Daneben wird das Museumsrestaurant mit je 70 Plätzen innen und außen Platz finden. Die Lage im Erdgeschoß erlaubt die vom Museumsbetrieb unabhängigen Öffnungszeiten von acht bis 24 Uhr.

Billiger wird es nicht

Trotz der Größe des Projekts und der Auswirkungen von Pandemie und Ukraine-Krieg sei man immer noch im Zeitplan, sagt Fruhauf. Das Schwebegeschoß habe man glücklicherweise fertigstellen können, bevor der Stahl enorm knapp geworden sei. Die aktuelle Weltlage werde sich aber wohl auf die Baukosten auswirken, sagt Bunzl. Um wie viel, könne er nicht sagen, garantieren könne er nur, „dass es nicht billiger wird“.

Das Wien Museum nicht langsam Gestalt an. APA/HANS PUNZ

Nichtsdestotrotz: Nikolaus 2023 bleibt als Eröffnungsdatum für die Dauerausstellung angepeilt, im Frühling 2024 soll dann die erste Sonderausstellung folgen – das Thema will Bunzl noch nicht verraten. Wenn alles gut geht, wolle er die Wiener aber bereits im kommenden Frühling zu einem „Open House“ einladen, um dieses „großartige“ Haus herzuzeigen.



