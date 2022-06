Iranische Spionin wollte TV-Rolle in Israel

Der iranische Geheimdienst interessierte sich für einen realitätsnahen israelischen Agententhriller und versuchte deshalb, eine Agentin auf das Set der TV-Serie einzuschleusen.

Verfolgungsjagden, Feuergefechte und eine junge Geheimagentin, die in der Hauptstadt des Feindes auf sich allein gestellt ist: Der israelische TV-Thriller „Teheran“ thematisiert den Geheimdienst-Krieg zwischen Israel und dem Iran. Die Serie rund um die Mossad-Agentin Tamar Rabinyan, deren zweite Staffel jetzt auf Apple TV+ gestartet ist, orientiert sich so eng an der Wirklichkeit, dass sich offenbar sogar der iranische Geheimdienst für die Dreharbeiten interessiert hat.



Der echte Mossad hat mehrmals bewiesen, wie erfolgreich er das iranische Atomprogramm stören kann. Vor 15 Jahren setzten Israelis und Amerikaner mit einem Computervirus rund tausend iranische Gaszentrifugen zur Uran-Anreicherung außer Gefecht. Ein iranischer Ingenieur, der von den Niederlanden rekrutiert wurde, schmuggelte den Virus in die geheime Atomanlage Natanz, die vom Internet abgekoppelt war, um einen Cyberangriff zu verhindern.