Erdoğan und Orbán: Zwei Brüder im Geiste Putins

In Krisensituationen wird es gefährlich, wenn Nato und EU auf ihre unsichersten Kantonisten angewiesen sind.

Sie nehmen andere in Geiselhaft, nutzen das Blut auf den Straßen der Ukraine, um innenpolitische Gewinne daraus zu ziehen. Sie spielen sich als Verteidiger nationaler Werte auf, dabei geht es ihnen um machtpolitisches Kleingeld. Was der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, in der Nato und Ungarns Ministerpräsident, Viktor Orbán, in der EU verursachen, ist mehr als ein taktischer Schaden. Sie verzögern wichtige Entscheidungen – sei es der Nato-Beitritt von Finnland und Schweden, sei es das Öl-Embargo gegen Russland. Und sie öffnen damit gefährliche Sicherheitslücken.

Die Brüder im Geiste werden beide letztlich einlenken. Orbán hat es zumindest teilweise beim EU-Gipfel diese Woche getan, Erdoğan wird es bei der Nato-Erweiterung am Ende auch tun. Aber einstweilen beschädigen sie die Glaubwürdigkeit, die Entschlossenheit und den Zusammenhalt jener Staatengemeinschaften, denen ihr Land einst aus eigenem Willen beigetreten ist.

Fast unerträglich sind jene, die schon wieder für derart unverantwortliches Handeln Verständnis äußern. Ja, natürlich: Die Türkei sieht die Kurden als strategischen Feind in ihrer Region (freilich aus einer völlig einseitigen Sicht). Ja, natürlich: Ungarn ist in hohem Maße von Öllieferungen abhängig. Aber wer war noch im Februar, als bereits russische Truppen an der ukrainischen Grenze zusammengezogen wurden, in Moskau? Wer hat dort einen günstigen Deal für Öl und Gas unter Dach und Fach gebracht? Es war Viktor Orbán, der nun seine europäischen Partner erpresst, ihm eine neue Pipeline nach Kroatien zu finanzieren.

In der Geschichte der Europäischen Union gab es zahlreiche Blockaden und Erpressungsversuche einzelner Regierungen. Österreich war da keine Ausnahme. Beitritte wurden verzögert, Budgets blockiert, nur um nationale Interessen zu befriedigen. Wer in Brüssel unterwegs war, wollte stets etwas mitbringen. Etwas, was sich daheim gut als Erfolg verkaufen ließ. Das liegt auch daran, wie die Europäische Union konstruiert, wie sehr sie auf Einstimmigkeit ausgelegt ist.

Was in Friedenszeiten eine lästige Verzögerung auslöst, unnötigen Ärger produziert, ist in Kriegszeiten allerdings höchst risikoreich. Will Erdoğan tatsächlich die Schuld dafür tragen, dass seine Blockade der Nato-Beitritte von Finnland und Schweden einen russischen Überraschungsangriff auf eines dieser Länder ermöglicht? Will Orbán, dessen Land nicht nur der EU, sondern ebenfalls der Nato angehört, seinen Teil dazu beitragen, Russlands Krieg gegen das Nachbarland zu finanzieren?

Es ist eine andere Zeit, und diese Zeit verlangt einen stärkeren Zusammenhalt von Bündnispartnern. In erster Linie geht es heute um Solidarität mit einem angegriffenen Land, in zweiter Linie aber um die eigene Sicherheit. Einen Machthaber, der brutale Expansion betreibt, nicht in seinem Handeln zu behindern, bedeutet auch, ihn zu weiterem Vormarsch zu motivieren. Die Angst in Ländern wie Polen, den baltischen Staaten oder Finnland ist keine Hysterie, sondern folgt dieser Logik.

Fast hätte ich hier ohne weitere Reflexion geschrieben: „Es geht ja auch um unsere gemeinsamen Werte.“ Aber teilen der türkische Präsident und der ungarische Ministerpräsident denn überhaupt noch diese Werte? Oder sind es nicht eher jene von Wladimir Putin? Wie weit ist die türkische Präsidialmacht von einem russischen System noch entfernt? Wie nahe ist die illiberale Demokratie Ungarns bereits an einem autoritären Regime der totalen Gleichschaltung? Vielleicht ist die Vermutung doch zu oberflächlich, hier gehe es nur um innenpolitische Taktik und Machtkalkül.

Was so unverantwortlich erscheint, wird mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine Geisteshaltung genährt. Sie orientiert sich nicht an Verbündeten, mit denen die Welt verbessert werden kann, sondern an äußeren Feinden und Gegnern, die jeweils herhalten müssen, um den inneren Zusammenhalt zu stärken. Die Türkei und Ungarn haben sich zu verschlossenen, von Opfermythen genährten Systemen à la Russland entwickelt, die eigentlich heute weder in die Nato noch in die EU passen.

