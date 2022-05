Als Terror-Helfer „jung und dumm“

Im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien (Foto: der Saal aus Perspektive des Richtersenats) müssen sich dieser Tage vier Männer verantworten, die 2013 und 2014 die Terrormiliz IS unterstützt haben sollen.

Vier Männer, darunter der schon zweifach verurteilte frühere Prediger Mirsad Omerovic, müssen sich dieser Tage in Wien wegen Terrorismus-Vorwürfen verantworten.

Ein Großprozess wegen Rekrutierung von Kämpfern für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wirkt fast wie aus der Zeit gefallen. Das weiß auch die Staatsanwältin. Sie sagte am Dienstag im Straflandesgericht Wien: „Trotz Corona und des Ukraine-Kriegs müssen wir uns noch einmal mit dem Islamischen Staat beschäftigen.“ Und so kam es dann auch.

Auf der Anklagebank saß – von einem Dutzend schwarz maskierter und schwer bewaffneter Justizwachebeamten umgeben – ein alter Bekannter der Strafjustiz: Der frühere Prediger Mirsad Omerovic (40). Weil der aus dem muslimisch dominierten Sandschak (serbisches Gebiet) stammende Islamist einst in Österreich junge Kämpfer für den Jihad rekrutiert hatte (dabei halfen ihm auch seine Videos, die zum Teil bis heute kursieren), ist er im Juli 2016 in Graz wegen versuchter Anstiftung zum Terrormord zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese sitzt er im Gefängnis in Garsten ab; für die neuerliche Verhandlung (es ist sein dritter Terrorprozess, schon im Vorjahr ist er zusätzlich verurteilt worden) wurde er aus der Haft vorgeführt.