Bundesforste verdienen mit Holz kein Geld

Die Gewinne von Österreichs größtem Forstbetrieb kommen primär aus dem Bereich Immobilien. Der Klimawandel kostet viel Geld.

Wer aktuell mit Holz baut, der kennt das Problem: Die Holzpreise haben Rekordhöhen erreicht. Etliche Wohnprojekte, bei denen man in der Planungsphase auf Holz gesetzt hatte, mussten nun auf Stahlbeton umgeplant werden. Selbst ein paar Bretter im Baumarkt sind unverhältnismäßig teuer geworden.

Wer von den hohen Holzpreisen nicht profitiert, ist ausgerechnet Österreichs größtes Forstunternehmen, die Bundesforste (ÖBf). Im Gegenteil: Zwar steigerte die AG im Besitz des Bundes im vergangenen Jahr ihr EBT um 56,6 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Den größten Anteil an den Gewinnen hatte jedoch der Immobilienbereich. Mit dem Bereich Forst und Holz machten die ÖBf 2021 bei einem Umsatz von knapp 156 Millionen Euro (inklusive Fischerei und Jagd) einen Verlust von drei Millionen Euro.

Bundesforste-Vorstandssprecher Rudolf Freidhager erklärte die Gründe für den Verlust bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag in Wien mit den hohen Erntekosten. „Weit oben und weit hinten“ würden die Wälder der Bundesforste liegen, während privater Waldbesitz leichter zugänglich sei. Freidhager nannte als Beispiel die Einbringung von 2000 Festmetern Holz, die mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen werden mussten. Während private Waldbesitzer im Durchschnitt mit 20 Euro an Erntekosten pro Festmeter rechnen müssten, seien es bei den Bundesforsten im Schnitt 31 Euro.

Dazu komme der Holzpreis, der zwar im vergangenen Jahr um zehn Euro pro Festmeter auf knapp 67 Euro (frei Waldstraße) gestiegen sei. Er sei aber noch deutlich vom bisher besten Jahr 2014 entfernt. Damals lag der Festmeterpreis valorisiert bei fast 87 Euro.

Die Verträge für Holzlieferungen würden zudem langfristig abgeschlossen werden. Das bedeutet aber auch, dass 2022 für die Bundesforste ein sehr ertragreiches Jahr werden wird. Hier schlagen die hohen Holzpreise voll durch.

Viel Geld mit Immobilien

Freidhager machte aber auch klar, dass man trotz des Preisbooms nachhaltig wirtschaften werde – „egal, was uns an Geld geboten wird“. Auf Lager habe man jedenfalls nichts: „Von uns kann man nicht mehr Holz bekommen, wir sind ausverkauft.“

Insgesamt ernteten die Bundesforste 2021 fast 1,8 Millionen Festmeter Holz – deutlich mehr als in den vergangenen zehn Jahren. Das habe laut Freidhager vor allem mit der Durchforstung zu tun, die man nachholen musste. Der Schadholzanteil – Wind und Borkenkäfer – lag bei 59 Prozent.

Der Klimawandel kommt den Forstbetrieb noch immer teuer zu stehen. Für 2021 bezifferte man die Kosten für die Käferbekämpfung, die höheren Holzerntekosten, die Mindererlöse durch das Schadholz und die höheren Frachtkosten mit 31,5 Millionen Euro. 2020 gab man diese Kosten noch mit 48 Millionen Euro an.

Keine Bewerbung Köstingers

Insgesamt erwirtschafteten die Bundesforste im vergangenen Jahr 251,7 Millionen Euro – ein Plus von 10,8 Prozent. „Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg um 56,6 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Damit konnten die Bundesforste seit der Neugründung 1997 jedes Jahr einen Gewinn für die Republik erwirtschaften“, erklärte Finanzvorstand Georg Schöppl. Besonders ertragreich war der Immobilienbereich, der 24 Mio. Euro zum Gewinn beitrug. Fünf weitere Millionen kamen aus dem Bereich erneuerbare Energien (die ÖBf betreiben neun Kleinwasserkraftwerke, ein Windkraftwerk und sind am Biomassekraftwerk in Wien Simmering beteiligt).

Rudolf Freidhager wird Ende des Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden und in Pension gehen. Gerüchte, dass ihm Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger nachfolgen könnte, sind mit dem Ende der Bewerbungsfrist vor wenigen Tagen endgültig aus der Welt geschafft: Köstinger ist nicht unter den Bewerbern.

