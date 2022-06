"Andererseits": Die anderen Journalisten

Beim Medienprojekt „Andererseits“ schreiben und arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Sie wollen so den Journalismus inklusiver machen.

Karl Nehammer!“ Fabian Füreder muss keine Sekunde nachdenken, so schnell kommt ihm der Name des Bundeskanzlers von den Lippen. Ihn würde er am liebsten für den Podcast einladen und fragen, „wie die Zukunft ausschaut“.

Und warum die Politik Menschen mit Behinderung nicht mitmachen lässt, würde er auch gern wissen. Füreder ist hauptberuflich in einer Holzwerkstatt für Menschen mit Behinderung tätig, viel lieber würde er aber als Journalist arbeiten. Seit er vergangenes Jahr zu „Andererseits“ gestoßen ist, ist er diesem Traum einen Schritt näher gekommen.

Mit Andererseits hat Österreichs Medienlandschaft einen neuen, bisher einzigartigen Zuwachs bekommen. Vor zwei Jahren gegründet, versucht das junge Onlinemedium, mehr Inklusion im Journalismus zu schaffen.