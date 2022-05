Don Winslow: „Ich bin kein besonders netter Mensch“

Der Großmeister des Drogenthrillers legt mit „City on Fire“ den Auftakt zu seiner jüngsten Trilogie vor. Es wird zugleich seine letzte sein, denn Don Winslow widmet sich ab sofort dem persönlichen Kampf gegen Donald Trump.

Die Presse: Sie haben angekündigt, dass Sie mit dem Schreiben aufhören. Warum?

Don Winslow: „City on Fire“ ist eine Art Homecoming. Ich schreibe das erste Mal über meine Heimat Rhode Island. Da schließt sich ein Kreis. Gleichzeitig macht es mich tief betroffen, was in den USA vor allem seit dem Sturm auf das Capitol geschehen ist. Wir können uns unsere Kämpfe nicht aussuchen, Amerika befindet sich in einer existenziellen Auseinandersetzung um die Demokratie – und zwar jetzt. Die Schießerei an der Schule in Texas hat das wieder deutlich gemacht. Diesem Kampf muss ich jetzt meine Zeit und Energie widmen.

Dabei geht's gegen Trump, den Sie einen „Möchtegern-Diktator“ und „Faschisten“ genannt haben. Wie sehr leiden die USA an „Trumpismus“?

Es gibt definitiv eine Infektion. Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Trump hat nicht gewonnen. Es haben sieben Millionen Amerikaner mehr gegen ihn als für ihn gestimmt. Wir haben zwischen 1861 und 1865 einen Krieg geführt, der 700.000 Leben gekostet hat, und viele dieser kulturellen Streitfragen beschäftigen uns immer noch. Trump und seine Imitatoren spielen damit. Ein Segment der weißen Bevölkerung hat Angst, dass es ersetzt wird – und das stimmt auch. In 30 Jahren werden die USA kein „weißes“ Land mehr sein. Dieselben Leute fühlen sich von der wirtschaftlichen Entwicklung zurückgelassen – Stahl kommt nicht zurück, Kohle kommt nicht zurück.

Jetzt wollen Sie die Botschaft der Demokraten besser unters Volk bringen?