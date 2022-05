OMV: Kleinanleger gegen Entlastung für Seele

Der Anlegerverband IVA will Ex-Chef Rainer Seele die Entlastung bei der Hauptversammlung versagen – und andere Aktionäre wachrütteln.

Wien. Österreich ist wie kaum ein anderes europäisches Land von Russland abhängig. Ein Grund dafür sind Managemententscheidungen der OMV, jüngst etwa in Person des Ex-OMV-Chefs Rainer Seele. Weil gewisse „Ungereimtheiten der Seele-Ara Aufklärung bedürfen“, will ihm nun der Interessensverband für Anleger (IVA) am Freitag bei der Hauptversammlung die Entlastung versagen.

„Einige Seele-Aktionen waren in der roten Zone. Erst jetzt erkennt man ihre Tragweite. Hier muss für Transparenz gesorgt werden – wenn nötig mit einer Sonderprüfung oder einer Strafanzeige“, sagte IVA-Vorstand Florian Beckermann am Dienstag.