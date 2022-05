Die türkischen Regierung bleibt auf Konfrontationskurs mit ihren Nato-Alliierten: Jetzt will Devlet Bahçeli, Chef der rechtsgerichteten Partei MHP, Rhodos, Kos und andere Inseln der Türkei anschließen.

Die Türkei erhöht im Nato-Streit den Druck auf ihre Verbündeten. Der deutsche Botschafter in Ankara, Jürgen Schulz, wurde am Montag ins türkische Außenamt einbestellt, wo ihm eine Protestnote wegen PKK-Parolen bei einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen überreicht wurde. Sein französischer Kollege musste aus einem ähnlichen Grund vorsprechen.

Einen Schritt weiter im Streit mit den westlichen Partnern ging Devlet Bahçeli, Chef der rechtsgerichteten Partei MHP, die die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan unterstützt. Er bezeichnete US-Militärstützpunkte auf griechischen Inseln in der Ägäis als Bedrohung für die nationale Sicherheit der Türkei und verlangte, Griechenland müsse zwölf Dodekanes-Inseln – darunter Rhodos und Kos – an die Türkei abtreten.