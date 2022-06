Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

US-Raketensysteme für Ukraine: Die Regierung in Washington wird der Ukraine als Folge des russischen Angriffskriegs nach Angaben von US-Präsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem am Dienstagabend veröffentlichten Gastbeitrag für die "New York Times", damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, "wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine" präziser zu treffen.

Magische Nacht in Paris: Der 13-fache French-Open-Sieger Rafael Nadal besiegt den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic nach 4:12 Stunden mit 6:2,4:6,6:2,7:6. Er hat damit weiterhin die Chance, seinen 22. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Mehr dazu

Kassenrekord für "Top Gun: Maverick": Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Kinoerfolg mit "Top Gun" (1986) hat Tom Cruise mit der Fortsetzung einen Rekord aufgestellt. "Der größte Kinostart am Memorial Wochenende aller Zeiten", hieß es auf der Twitter-Seite des Films mit Verweis auf 300 Millionen Dollar Einnahmen weltweit zur Premiere. Mehr dazu