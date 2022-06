Zentralmatura: Ein Mathematik-Beispiel war gar nicht lösbar

Heute und morgen finden an den Schulen die mündlichen Kompensationsprüfungen statt. Die Aufgaben werden dabei zentral vorgegeben. Bei einer gab es Probleme.

Verwirrung ist heute Morgen in so manchem Gymnasium unter den Mathematiklehrern ausgebrochen. Sie sollten den Maturantinnen und Maturanten, die bei der schriftlichen Reifeprüfung ein „Nicht genügend“ kassierten, die Beispiele der Kompensationsprüfung vorlegen. Kurz vor der Prüfung rechneten einige Lehrer die Beispiele rasch selbst durch. Eines davon konnten sie allerdings nicht lösen. Es ist, wie der „Presse“ in einigen Bildungsdirektionen bestätigt wurden, auch gar nicht lösbar gewesen.

Gegen 7.30 Uhr sind die ersten Beschwerden in den Bildungsdirektionen eingegangen. Noch vor dem Start der Kompensationsprüfung ist deshalb eine Nachricht an die Schulleitungen ergangen. Darin räumte das Bildungsministerium das Problem ein. Der Unterpunkt eines Beispiels sei „nicht lösbar“. Der Punkt sei deshalb jedenfalls an die Schülerinnen und Schüler zu vergeben. Die weiteren Beispiele könnten, wie es in dem Schreiben hieß, aber „ohne Einschränkungen“ bearbeitet werden. Es dürfte sich, wie in den Bildungsdirektionen auf „Presse"-Anfrage berichtete wurde, um eine „unglückliche Formulierung“ gehandelt haben.

Das ist durchaus überraschend. Denn das Bildungsministerium steckt große Anstrengung in die Ausarbeitung der Beispiele für die Zentralmatura. Es werden nicht nur die Aufgaben bei der schriftlichen Klausur zentral vorgegeben, sondern auch jene bei der Kompensationsprüfung. Sie gilt als Teil der schriftlichen Reifeprüfung. Abgehalten werden die Kompensationsprüfungen aber mündlich. Für gewöhnlich bessern sich hier viele Maturantinnen und Maturanten ihren Fünfer aus.