Eine Lösung, die keine ist: Grüne werfen SPÖ Showpolitk vor

Die Grünen im 5. Bezirk kritisieren den roten Alleingang: Zur Reinprechtsdorfer Straße seien unfertige Pläne präsentiert worden, es fehle sowohl Zeitplan als auch Finanzierung.

Es sollte das Ende eines jahrelangen bezirksinternen Streits sein: Am Montag wurde der Plan für die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße in Margareten präsentiert. Viel mehr Bäume, Wasserspiele, Verkehrsberuhigung, ein Fahrradstreifen sollen kommen. So weit, so erfreulich, denn in der Rangliste der derzeit hässlichsten Einkaufsstraßen Wiens definitiv in den Top Five.

Doch die erst vor zwei Tagen präsentierte Lösung ist offenbar gar keine: Die rote Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic mache „keine seriöse Politik“, indem sie unfertige Pläne präsentiere, kritisiert ihr grüner Stellvertreter Im Bezirk, Thomas Kerekes. So würden bei der Reinprechtsdorfer Straße weder Finanzierung noch ein Zeitplan feststehen.