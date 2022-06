3728 Neuinfektionen: Deutlich über Sieben-Tages-Schnitt

Nach zwei Monaten mit kontinuierlichen Rückgängen rechnen die Experten derzeit mit einer weitgehend stabilen Infektionslage.

Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) auf 3728 Fälle angestiegen. Der Wert liegt nicht nur über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2225), sondern übertrifft auch die 2935 Neuinfektionen am vergangenen Mittwoch deutlich. Das Gesundheitsministerium sieht aber weiterhin eine stabile Lage.

Nach zwei Monaten mit kontinuierlichen Rückgängen bei der Zahl der Neuinfektionen und der Spitalspatienten und -patientinnen rechnen die Expertinnen und Experten derzeit mit einer weitgehend stabilen Infektionslage, hieß es vonseiten des Ministeriums. Eine geringe Schwankung von Tag zu Tag sei dabei "jederzeit möglich".

Mittelfristig steigende Infektionszahlen

Weil sich die Virusvarianten BA.4 und BA.5 zunehmend verbreiten und der Immunschutz der Bevölkerung abnimmt, ist nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten mittelfristig auch wieder mit etwas steigenden Infektionszahlen zu rechnen. "Diese Prognosen waren in der Entscheidung zur Lockerung der Maskenpflicht bereits berücksichtigt", berichtet das Ministerium.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz war Wien mit 266,4, gefolgt von Niederösterreich (204,1), Salzburg (177,5) und Burgenland (145,5). Weiters folgen Vorarlberg (131,5), Oberösterreich (129,9), Tirol (124,7), Kärnten (110,9) und die Steiermark (104,9).

Sechs Todesfälle seit Dienstag

Mit Mittwoch gab es in Österreich 35.122 aktive Fälle, um 528 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn verzeichneten die Behörden in Österreich 4.255.871 bestätigte Fälle. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.202.091 Personen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 3194 Menschen als wieder gesund.

Sechs Todesfälle gab es seit Dienstag, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 5,6. In den vergangenen sieben Tagen wurden 39 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.658 Menschenleben in Österreich gefordert.

Zahl der Spitalspatienten leicht gesunken

Im Krankenhaus lagen 469 Personen, das sind um sechs weniger als am Dienstag. 43 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl veränderte sich nicht.

2757 Impfungen wurden am Dienstag durchgeführt. Insgesamt verfügten nach den Daten des E-Impfpasses 6.828.593 Personen zumindest über eine Impfung. 5.846.586 Menschen und somit 65,1 Prozent der Österreicher haben einen gültigen Impfschutz.

(APA)