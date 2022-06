Gesucht: Pioniere der Energiewende

Solarpaneele werden auf dem Dach eines ehemaligen Baumarkts in Wals installiert: Da der Solarstrom vom Dach die Erdwärmeanlage versorgt, spart man Gas zum Heizenund so auch rund 300 Tonnen CO2 jährlich.

145 Milliarden. Das Austrian Green Investment Pioneers Programm holt kleinere klimafreundliche Unternehmen auf die Investmentbühne. So soll mehr Geld aus dem Privatsektor ins Grüne fließen.

Wer bezahlt für die Klimakrise? Die Antwort ist leicht: wir alle. Und die Green-Finance-Studie des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) macht es konkret. Öffentliches Geld allein reicht nicht aus, um das Investment-Loch zu stopfen und unsere Klimaziele zu erreichen. Aus dieser Notwendigkeit heraus haben Klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, und das Umweltbundesamt das Austrian Green Investment Pioneer Programm ins Leben gerufen.

Um kleine klimafreundliche Projekte aus den Regionen auch für große Investoren interessant zu machen, werden diese gebündelt. So soll auch privates Kapital für grüne Investments gewonnen werden. Die einzelnen Projekte müssen in Summe über 20 Millionen Euro wert sein. Aktuell sucht man in den Bereichen erneuerbare Energien, Industrie, klimafreundliche Mobilität und Wärme nach Pionieren für die Energiewende.

Solar, Sonne, Sonnenbank

„Es geht um Unterstützung und das Zeigen von Vorreitern in den Branchen“, erklärt Michelle Veillard von Klimaaktiv. Ob man Pionier wird, entscheide vor allem der qualitative Beitrag zu den Energie- und Klimazielen. Aus diesem Grund müssen auch alle eingereichten Projekte in Österreich realisiert werden.

Der erste Gewinner, der Pionier unter Pionieren sozusagen, ist das Joint Venture Sonnenbank. Im Dezember 2021 von einer Fachjury aus dem Bundesministerium für Klimaschutz, dem Umweltbundesamt und Klimaaktiv auserwählt, hat sich dieser Zusammenschluss aus Nobile Group und Collective Energy der Finanzierung von sogenannten Erneuerbaren Energiegemeinschaften verschrieben.

So eine Energiegemeinschaft stellt man sich beispielhaft als Mehrparteienhaus mit einer Solaranlage am Dach vor, in dem alle Mieter vom gemeinsamen Solarstrom versorgt werden. Also kurz gesagt, eine geteilte erneuerbare Stromproduktion. Die Sonnenbank ermöglicht die Finanzierung solcher E-Gemeinschaften entweder über Crowdinvesting oder in Einzelfällen über größere Investoren. In den nächsten fünf Jahren sollen 40 Millionen Euro in 150 neue Energiegemeinschaften fließen. Laut Sonnenbank CEO Peter Gönitzer, sollen in den nächsten fünf Jahren 40 Mio. Euro in 150 neue Energiegemeinschaften fließen.

Solarpaneele auf dem Dach

Das aktuell größte Projekt der Sonnenbank entsteht aus einer Kooperation mit der Wiener Städtischen. Auf dem Dach eines ehemaligen Baumarkts in Wals werden großflächig Solarpaneele verbaut. „Das Gebäude steht schon 13 Jahre leer, es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn man diese Gewerbeflächen nicht nutzt“, so Michael Stockinger von der Wiener Städtischen. Die Anlage soll rund 300.000 kWh Strom pro Jahr erzeugen, was einem Jahresbedarf von ca. 100 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Etwa 80 Prozent der Sonnenbank-Projekte werden vom Durchschnittsbürger finanziert. Die Investor:innen kaufen Paneele und bekommen dafür Strom, Geld oder Sachgüter zurück, wie zum Beispiel Gutscheine vom Winzer. „Die Bürgerbeteiligung bei der Finanzierung der Projekte hat nicht nur finanzielle Gründe“, sagt der zweite Sonnenbank-Geschäftsführer Michael Zinganell. Man wolle die Menschen auch für Strom sensibilisieren. „Den Liter-Preis an der Tankstelle wissen alle auf den Cent genau, aber was eine Kilowattstunde Strom kostet nicht. Das muss geändert werden.“ Bewusstseinsbildung für die Klimakrise bei Gesellschaft und Investoren sieht auch die Wifo-Studie als sehr wichtig an, um Green Finance breitenwirksamer zu machen.

Nachwuchs bei den Pionieren

Der zweite Pionier wurde erst jüngst bekannt, der dritte folgt im Juni. Gewonnen hat das Dreigespann aus Power Solution GmbH, Volksbank und dem Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV), das ebenfalls den Sektor Erneuerbare Energien bedient. Im Fokus steht für Roland Kuras, Geschäftsführer von Power Solution, der sinnvolle Beitrag zum Erreichen der Klimaziele: „Das ist ja keine g'mahte Wies'n. Wir haben einen ambitionierten Weg vor uns.“

Das sieht auch Michelle Veillard so: „Das Pioneers Programm ist nur ein Bruchteil von dem, was nötig ist, um die Klimaziele zu erreichen.“ Wie viel mehr genau es noch braucht, hat eine neue Studie des Umweltbundesamt im Auftrag der WKÖ herausgefunden. Bis 2030 muss Österreich noch 145 Milliarden Euro investieren, also ca. 16 Milliarden jährlich. Zum Vergleich: Die 40 Millionen, die die Sonnenbank finanzieren will, machen nicht einmal 0,1 Prozent der notwendigen Summe in diesem Zeitraum aus.