Green Finance: Wo hakt es in Österreich?

Wifo-Studie. 84 österreichische Experten, Forscher und Finanzakteure geben Antwort.

Warum ist Green Finance überhaupt wichtig? Die Green-Fin-Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hat dafür folgende Begründung: weil öffentliche wie private umweltfreundliche und nachhaltige Investitionen sehr effektiv dazu beitragen können, langfristige Klimaziele zu erreichen. Im Gegensatz zur EU-Ebene werde Green Finance in Österreich bei Gesetzgebung noch zu wenig berücksichtigt.

Wie kommt mehr Kapital zum Klimaschutz?

Die EU-Taxonomie-Regulation und die Non-Financial-Reporting-Directive (NFRD) haben europaweit erstmals Standards für Grünes Investieren gesetzt. Doch es gibt viele Wege, um Kapital weg von fossilen und hin zu nachhaltigen Investments zu verschieben. Am effektivsten sei es, Klimaschädliches zu bestrafen. Effektiver noch als Umweltfreundliches zu fordern.

Der Finanzmarkt ist noch nicht grün. Warum nicht?

Das Fehlen adäquater Regelungen und Gesetze in Österreich sei das größte Hindernis für flächendeckende Green Finance, gefolgt vom Ignorieren der negativen Auswirkungen auf Klima und Umwelt bei Investmententscheidungen. Lobbyismus für fossile Sektoren, zu wenig Transparenz und dadurch leicht gemachtes Greenwashing.

Post-Covid: Was braucht grüner Wiederaufbau?

Die Pandemie habe Green Finance eher in den Fokus von Gesellschaft, Staat und Finanzmarkt gerückt als negativ beeinflusst, heißt es in der Wifo-Studie. Diese Chance könne man nun für einen grünen Wiederaufbau nutzen. Neben einer Ausrichtung an den Pariser Klimazielen bräuchte es: Erstens fiskale Maßnahmen wie eine CO 2 -Steuer und das Abdrehen von „braunen“ Subventionen, wie dem Dieselprivileg. Erstere ist in Österreich bereits Teil der ökosozialen Steuerreform, wenn auch in umstrittener Form. Und zweitens Regulierungen für den Finanzmarkt und öffentliche Investitionen.