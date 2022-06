Die Kosten der Klimakrise: Wo Investieren Sparen heißt

Klima. Umweltökonomin Birgit Bednar-Friedl über die Kosten der Klimakrise und warum rasch in Anpassung investiert werden muss.

Wird uns Klimaschutz langfristig billiger kommen, als nichts zu tun?

Birgit Bednar-Friedl: Das ist sehr, sehr eindeutig. Die Auswirkungen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts sind deutlich größer als das, was man jetzt investieren müsste, um sie zu verhindern. Und mit jedem Zehntel Grad zusätzlicher globaler Erwärmung nehmen die Schäden zu. Speziell bei über 1,5 oder 2 Grad globaler Erwärmung.

Die COACCH-Studie, bei der sie mitgewirkt haben, untersucht die finanziellen Zukunftsszenarien der Klimakrise für Europa. Warum ist das so wichtig?

Weil unsere Volkswirtschaften unglaublich stark vernetzt sind. Zunächst sind jene Sektoren wirtschaftlich vom Klimawandel betroffen, die direkt von Wetter und Klima abhängig sind. Das sind Land- und Forstwirtschaft oder der Tourismus. Aber ganz viele Bereiche hängen auch indirekt von Wetter und Klima ab. Zum Beispiel Sektoren, die Wasser als Rohstoff in der Produktion brauchen oder die durch Hitze mit Produktivitätseinbußen kämpfen müssen. Das sind oft Bereiche, die viel mehr zum BIP beitragen, aber sich gleichzeitig der Risiken weniger stark bewusst sind.

Können Sie sagen, wie viel sich Europa durch rechtzeitige Anpassungsmaßnahmen sparen könnte?

Die Schäden und auch die Nutzen von Anpassung monetär zu bewerten, ist nach wie vor schwierig. Aber nicht der absolute Betrag ist die relevante Größe, sondern die Relation von vermiedenen Schäden zu Kosten. Und da kommen die Schäden im Vergleich zu den meisten Anpassungsmaßnahmen deutlich teurer. Man sollte zudem verstehen, welche Gruppen, Sektoren und Regionen besonders betroffen sind und wie es mit deren Anpassungskapazität aussieht.

Welche Summen kommen da auf die EU aufgrund von Klimaschäden in etwa zu?

Bei den Schäden des Klimawandels bewegt man sich für die EU im Hunderte-Milliarden-Euro-Bereich bis Mitte des Jahrhunderts. Also im Schnitt 2,2 Prozent des regionalen BIP, wobei es große regionale Unterschiede gibt. In rund einem Viertel der europäischen Regionen liegen die Schäden bei über 5 Prozent.

Selbst, wenn man jetzt viel gegen den Klimawandel unternimmt und dadurch einiges einsparen kann, werden trotzdem große Ausgaben aufgrund von Klimafolgen auf uns zukommen. Wie kann sich das finanziell auf die Bevölkerung auswirken?

Auf der privaten Seite gilt es zu berücksichtigen, dass nicht alle Gruppen gleich vulnerabel sind. Einkommensschwache Haushalte wohnen teilweise in schlechter isolierten Gebäuden, sind stärker der Hitze ausgesetzt und arbeiten teils auch noch im Freien. Da braucht es durchaus auch die soziale Brille, um die Anpassung allen zu ermöglichen.

Kann man sagen, dass die Klimakrise auch zur Wirtschaftskrise werden kann?

Es gibt vorsichtige Abschätzungen, dass sich die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts durchaus in der Größenordnung einer Wirtschafts- oder Covid-Krise bewegen könnte. Und das ist dann nicht ein einmaliger Effekt, sondern ein permanenter.

Sie befassen sich in Ihrer Arbeit viel mit Zukunftsszenarien der Klimakrise. Mit was für einem Gefühl blicken Sie persönlich in diese Zukunft?

Mit großer Sorge, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Gefühl, dass man sich die letzten zwei Jahrzehnte in einer falschen Sicherheit gewogen hat, obwohl Extremereignisse und Schäden zugenommen haben. Dass bislang sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung zu wenig passiert ist und viel verschlafen wurde. Was in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist: Die Welt, die wir heute haben, wird es bald nicht mehr geben. Und wenn wir nicht sehr schnell, sehr umfassend und sehr tiefgreifend Änderungen einleiten, steuern wir auf eine Welt zu, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und das sollte eigentlich genug Motivation sein, um etwas zu tun – und zwar jetzt wirklich ernsthaft zu tun.

Das COACCH-Forschungsprojekt Preis der Klimafolgen. Oft wird über Kosten des Klimaschutzes geredet, nur selten über den Preis der bevorstehenden Klimafolgen. Das COACCH-Forschungsprojekt (Co-designing the Assessment of Climate Change Costs) macht nun genau das und zieht Vergleiche zwischen möglichen Zukunftsszenarien in elf Bereichen. Mitgewirkt haben 13 europäische Institutionen, darunter das Team um Birgit Bednar-Friedl von der Universität Graz. In Österreich lag der Fokus auf Forst- und Landwirtschaft sowie Überflutungen. Eine Erkenntnis: Das größte wirtschaftliche Vermeidungspotenzial liegt bei der Forstwirtschaft. Deshalb ist es wichtig, Wälder klimafit zu machen.

Was kostet die Klimakrise?

13 Bio. € Laut Berechnungen des Worst-Case-Szenarios könnte der steigende Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts jährliche Schäden von rund 13 Billionen Euro verursachen. Diese Kosten unterliegen jedoch einer großen Schwankungsbreite. Sie sind abhängig von Klimaentwicklungen und der europäischen Klimapolitik der nächsten Jahre.

18 Mrd. € Ohne Anpassung könnten auf die EU bis 2050 Schäden von bis zu 18 Milliarden Euro pro Jahr wegen Flussüberflutungen zukommen.

831 Mio. € So viel an jährlichen Kosten erwarten die EU-Landwirtschaft bis 2050 wegen des Klimawandels, wenn wir weitermachen wie bisher.