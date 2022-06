Wenn kein Geld mehr auf Bäumen wächst

(c) Sophie Aster

Forstwirtschaft. Joachim Katz will Förster werden. Doch die Einkommensquelle Wald leidet zunehmend unter Folgen der Klimakrise.

Hohes Gras säumt den Feldweg, auf dem Joachim Katz' VW Golf entlang ruckelt. Am Rand des kleinen Waldstücks seiner Familie bremst der angehende Förster ab, steigt aus und stapft einige Meter durch den Fichtenwald. Plötzlich endet der Nadelwald und eine Lichtung tut sich auf. Noch vor wenigen Jahren standen hier Fichten dicht an dicht. Aber dann fiel eine Zeit lang wenig Regen, es war wärmer als normalerweise und Borkenkäfer zerfraßen die Stämme. Der Familie blieb nichts anderes übrig, als Dutzende Bäume zu fällen.

Klimakrise als Waldkrise

So wie der Familie Katz geht es mit fortschreitendem Klimawandel immer mehr Waldbesitzenden. Nicht nur Borkenkäfer sind ein Problem, sondern auch die zunehmenden Hitze- und Trockenperioden, Stürme und Waldbrände. Durch all das stirbt Wald. Und mit ihm ein Teil des Einkommens von etwa 300.000 Menschen in Österreich. Dazu gehören auch Waldbesitzende. Etwa die Hälfte von ihnen hat maximal fünf Hektar Wald – wie Joachim Katz' Familie. Große Besitztümer mit über 200 Hektar machen nur etwa ein Prozent aus.

Zu diesem Prozent gehört der Forstbetrieb Hoyos in Horn im Waldviertel. Auf 2700 Hektar bekommt Forstmeister Stefan Wukowitsch die Folgen der Klimakrise umfassend zu spüren. Auch finanziell. Er spricht vom Verlust eines „zweistelligen Millionenbetrags“. Von der Forstwirtschaft zu leben wird schwieriger. Denn „ein Wald wächst nicht nach irgendwelchen Durchschnittswerten, sondern ist limitiert durch Extremereignisse“, erklärt Wukowitsch. Und davon gab es in den letzten Jahren genug.

2019 war so ein Jahr – mit viel Hitze und wenig Niederschlag. Die Folge: Massenweise starben Bäume. Wukowitsch und sein Team mussten ausrücken und die Stämme schlägern. „Das ist sehr unangenehm“, meint er, „dass wir nicht die Wahl haben, den Baum, den wir 100 Jahre lang gepflegt haben, genau zum richtigen Zeitpunkt zu guten Marktpreisen zu verkaufen.“ Stattdessen mussten sie tausende Kubikmeter Holz auf einem Holzmarkt verscherbeln, der ohnehin bereits gesättigt war.

Waldfonds unterstützt

Wenn Bäume sterben, müssen neue nachkommen. Das bedeutet pflanzen, pflegen, ausmähen, asten und vor allem: hohe Kosten. Um einen Teil der Mehrkosten abzufedern, wurde 2021 der Waldfonds gegründet: ein 350 Mio. Euro schwerer Fördertopf des Bundes, der Forstbetrieben unter die Arme greift. Eine gute Sache, meint Wukowitsch, doch: „Diese Subventionsprogramme generieren niemals auch nur einen Euro Einkommen.“

Eine Realität, der auch Joachim Katz entgegenblickt. Während seiner Ausbildung zum Förster arbeitet er beim Waldfonds und bekommt regelmäßig vor Augen geführt, dass die Klimakrise auch eine Krise für Waldbesitzende ist. Treffen kann es alle, „vom Kleinwaldbesitzer mit einem Hektar bis zu großen Betrieben wie der Kirche“.

Um seinen Wald klimafit zu machen, pflanzt der 23-jährige Kärntner verschiedene Baumarten. Fichten aber kaum mehr. Denn der einst pflegeleichte und weitverbreitete „Brotbaum“ hat hierzulande wegen des Klimawandels eine durchwachsene Zukunft. Wenn Joachim Katz also in einigen Jahrzehnten durch den Wald stapft wie heute, wird sich vermutlich ein Gegenbild abzeichnen: ein dichter Mischwald und eine Lichtung, auf der vereinzelt Fichten stehen.