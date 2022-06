Lignano rüstet sich für Tourismusansturm an Pfingstwochenende

80.000 Besucher werden in am Pfingstwochenende im italienischen Lignano erwartet.

Der italienische Badeort möchte Alkohol-Exzesse vermeiden und setzt dafür auch Polizisten aus Kärnten ein. Die Gemeinde erwartet rund 80.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Badeortschaft Lignano Sabbiadoro an der italienischen Adria-Küste bereitet sich auf einen Touristenansturm am kommenden Pfingstwochenende vor. 80.000 Besucherinnen und Besucher, darunter schätzungsweise 20.000 aus Österreich, werden erwartet. Die Gemeinde rüstet sich gegen Alkohol-Exzesse junger Urlauber, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen war und setzt dafür deutschsprachige Polizistinnen und Polizisten aus Südtirol und Kärnten ein.

Nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren zu Pfingsten wollen die Stadtverwaltung und die örtliche Polizei Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um Exzesse zu vermeiden. Sicherheitsbeamte aus dem Südtiroler Tramin werden während des Pfingstwochenendes ihre italienischen Kollegen unterstützen. Auch mit Kärntner Polizistinnen und Polizisten wird zusammengearbeitet, die besser mit deutschsprachigen Touristinnen und Touristen umgehen können.

„Wir wollen nicht unvorbereitet sein"

"Es wird mit einem großen Zustrom österreichischer Touristen gerechnet, was eine besondere Aufmerksamkeit der Polizei erfordert. Wir wollen nicht unvorbereitet sein", erklärte der Kommandant der Polizei von Lignano Sabbiadoro, Alessandro Bortolussi, nach Angaben lokaler Medien.

"Ausgelassenheit und Spaß dürfen nicht die Ruhe und den Frieden anderer Touristen verletzen. Missbrauch von Alkohol und ordnungswidriges Verhalten sowie Lärm während der Ruhezeiten sind zu vermeiden. Wir werden auch gegen Vandalenakten gegen öffentliches und privates Eigentum vorgehen: Unser schöner Ferienort ist sehr gastfreundlich für all jene, die sich auf gesunde Weise und ohne Exzesse amüsieren wollen", sagte Bortolussi.

Sollten die Vorschriften nicht eingehalten werden, können sie strafrechtlicher sanktioniert werden. Auch Festnahmen in flagranti sind möglich. Geldstrafen sind für weniger schwere Fälle vorgesehen.

(APA)