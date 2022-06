Christian Lindner und das Leid der Liberalen

Es lief schon besser für den Finanzminister. Der „Tankrabatt“ ist nur eine von mehreren umstrittenen Maßnahmen.

Als Christian Lindner am Mittwochmorgen auf die Tankstellen blickte, muss ihm ein Stein von Herzen gefallen sein. Die Preise für Benzin und Diesel lagen deutlich unter jenen des Vorabends, an vielen Orten sogar unter den magischen zwei Euro pro Liter. Es funktioniert also doch, schrieben die deutsche Medien daraufhin.

Der „Tankrabatt“, das war Lindners Projekt. Erst hatte er eine Art von Gutschein präsentiert, den die Deutschen an der Tankstellenkassa einlösen können. So ähnlich macht das Spanien. Dann entschied sich der deutsche Finanzminister um: Ab 1. Juni lässt er für drei Monate die Energiesteuer senken, das ist eine Art von deutscher Mineralölsteuer. So sollten Benzin und Diesel billiger werden. Nur: Bis Mittwochmorgen konnte er nicht sicher sein, ob das auch funktionieren würde. Niemand hätte die Ölkonzerne davon abhalten können, das mehr als drei Milliarden Euro teure Steuergeschenk nicht an ihre Kunden weiterzugeben.