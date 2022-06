Briefing

Corona-Ampel zeigt starken Abwärtstrend: Sämtliche Bundesländer werden heute auf grün-gelb geschaltet. In der Vorwoche waren nur Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg in dieser Farbmischung gelandet. Mehr dazu.

Tag 99 im Krieg um die Ukraine: Russische Truppen sollen 70 Prozent der ostukrainischen Großstadt Sewerodonezk kontrollieren. Ungarn blockiert auf der Zielgeraden das Öl-Embargo der EU gegen Russland. Und Österreich unterstützt Frankreichs Idee einer neuen politischen Gemeinschaft mit der Ukraine. Die aktuellen Geschehnisse im Livebericht.

70. Thronjubiläum der Queen: In London beginnen heute die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Den Auftakt macht die Militärparade „Trooping the Colour“. Wieso so viele feiern wollen, die Monarchie ein Problem hat und die Party für Premier Boris Johnson gerade recht kommt, erklären London-Korrespondent Peter Stäuber und die Britin Melanie Sully im Podcast.

Schuldspruch für Depp und Heard: Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard haben sich die Geschworenen geeinigt: Beide Seiten wurden schuldig gesprochen. Heard muss Depp 15 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen, er ihr umgekehrt zwei Millionen. Mehr dazu.

Finanzminister im U-Ausschuss: Die Inseratenaffäre um Vorarlbergs Wirtschaftsbund steht weiter auf der Agenda im Parlament. Nach der gestrigen Befragung von Landeschef Markus Wallner, sind heute Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP), ein Prüfer des Finanzamtes und der Unternehmer Jürgen Rauch an der Reihe, Fragen zu beantworten. Mehr dazu. [premium]

Hoch klingt das Lied vom braven Mann: Heute vor 100 Jahren ist ein Schuljunge beim Spiel in den Donaukanal gestürzt. Ein Passant sprang ihm in voller Kleidung nach und brachte das Kind in Sicher­heit - um sich dann aus dem Staub zu machen. Was ist davon zu halten? Mehr dazu. [premium]