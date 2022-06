Kunst-Installation in New York erinnert an früheren Bach

Das "Landscape and Memory" soll nach Angaben des Parks noch bis Anfang Dezember zu sehen sein.

Wo heute mitten in Manhattan der Madison Square Park liegt, floss früher ein Bach - an den jetzt mit einer neuen Kunst-Installation erinnert wird. Die spanische Künstlerin Cristina Iglesias hat fünf Bronze-Becken in die Wiese des Parks gegraben und sie mit einem Wasserlauf verbunden - in Anlehnung an den Bach Cedar Creek, der dort einst verlief. Dieser wurde, als sich New York ausbreitete, wie viele andere Flüsse und Bäche in den Untergrund der Stadt verlegt.

(APA/dpa)