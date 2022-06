Briefing

London feiert (teils) ohne die Queen: Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Elizabeth II. müssen heute ohne die Königin auskommen. Zu einem „Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet, die 96-Jährige selbst aber hat wegen „einigen Beschwerden" abgesagt. Mehr dazu.

Biden fordert Verbot von Sturmgewehren: Erst ein Massaker in einer Volksschule in Texas, dann ein Amoklauf in einem Spital in Oklahoma, heute Nacht ein Doppelmord samt Selbstmord in Iowa: Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen pocht US-Präsident Joe Biden auf eine Verschärfung der Waffengesetze. Mehr dazu.

Ungarn stellt sich quer: Pünktlich zum 100. Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die EU ihr sechstes Sanktionspaket verabschiedet. Allerdings: Wegen des Widerstands Ungarns wird auf Maßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill verzichtet. Die aktuellen Geschehnisse im Livebericht.

Tirol verhängt Fahrverbote, Polizei verschärft Kontrollen: Ab heute, 7 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr, gelten Abfahrverbote von der Autobahn. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Reutte und Kufstein respektive alle Verkehrsteilnehmer, die nach oder durch Italien wollen. In allen Bundesländern verschärft die Polizei am Pfingstwochenende ihre Kontrollen. Mehr dazu.

Das Ende der hohen Stöckelschuhe: Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ das Ende der hohen Stöckel herbei: „Sie werden von keiner Dame vermisst werden, denn wenn wir es nun gestehen können - sie waren höchst unbequem!“ Es sollte anders kommen. Mehr dazu. [premium]