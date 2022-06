Merkel kam bei einem Festakt der deutschen Gewerkschaft auch auf den Ukrainekrieg zu sprechen. Ihre Solidarität gelte der Ukraine. Ihr langes Schweigen war ihr zuvor angekreidet worden.

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch auf einer Veranstaltung ihre Solidarität mit der Ukraine in dem von ihr als "barbarisch bezeichneten Krieg" mit Russland zum Ausdruck gebracht. Zuvor war Merkel stark kritisiert worden, dass sie sich monatelang nicht zu dem Thema zu Wort gemeldet hat - insbesondere, da sie die Beziehungen Deutschlands zu Russland jahrelang geprägt hat.

Merkel, die bis Dezember 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war, sagte, sie werde keine Ratschläge von der Seitenlinie geben, aber sie unterstütze die Bemühungen der Regierung, "ein Ende dieses barbarischen Krieges zu finden", sagte ein Teilnehmer der Veranstaltung gegenüber Reuters. "Meine Solidarität gilt der Ukraine", zitierte ein Teilnehmer sie bei einer Abschiedszeremonie für den scheidenden Vorsitzenden des DGB.

Nach Lob für die Arbeit des scheidenden Gewerkschafts-Chefs Reiner Hoffmann, der eigentliche Anlass des Festakts, wandte sie sich erst am Ende ihres rund zwanzigminütigen Beitrags dem Ukraine-Thema zu. Sie könne keine Rede halten, ohne den Krieg zu erwähnen. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine sei ein „eklatanter Bruch des Völkerrechts, eine tief greifende Zäsur in der Geschichte Europas nach Beginn des Kalten Krieges“, zitiert das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Ihre Rolle als Bundeskanzlerin außer Dienst verstehe sie so, dass sie sich nicht öffentlich zu aktuellen Entscheidungen der amtierenden Regierung äußern wolle. „Aber natürlich bin ich nicht neutral“.

Kritik an Beziehungen zu Russland

Merkel, die fließend Russisch spricht, weil sie in der ehemaligen kommunistischen DDR aufgewachsen ist, wurde von den Vereinigten Staaten und anderen kritisiert, weil sie die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt, die russisches Gas direkt nach Deutschland liefern soll. Merkels Nachfolger, Olaf Scholz, hat das Projekt auf Eis gelegt.

Sie betonte auch die Notwendigkeit, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Gespräch zu bleiben, auch nach der Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine, die zu westlichen Sanktionen führten.

Andere rückten zu ihrer Verteidigung aus

Obwohl Merkel, eine Konservative, kurz nach dem Einmarsch Russlands im Februar eine kurze Erklärung abgab, in der sie sagte, dass es keine Rechtfertigung für den eklatanten Bruch des Völkerrechts gebe, hat ihr Schweigen seither für Aufsehen gesorgt.

Der Schauspieler Ulrich Matthes, ein Freund Merkels, verteidigte sie, indem er dem Magazin Stern diese Woche sagte, der Krieg mache ihr Sorgen, aber sie wolle sich nicht einmischen. "Ich habe den Verdacht, dass sie nicht eine Art Nebenkanzlerin sein will", wurde er zitiert.

Einige andere deutsche Politiker, darunter der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), hatten eingeräumt, dass die Politik der Aussöhnung mit Russland möglicherweise zu optimistisch gewesen sei.

Angesichts der Kritik, Deutschland helfe zu wenig, um der Ukraine zu helfen, sagte hingegen der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch, Deutschland werde der Ukraine das Luftabwehrsystem IRIS-T liefern.

Am späten Mittwochabend machte der Haushaltsausschuss des Bundestages den Weg frei für die Verabschiedung eines geplanten 100-Milliarden-Euro-Fonds zur Aufstockung des deutschen Militärs am Freitag im Parlament.

(Reuters/Red.)