Die New Yorker Polizei war am 12. April nach mehreren Schüssen in der U-Bahn im Großeinsatz.

Ein umstrittenes Gesetz in New York ermöglicht es, Waffenhersteller wegen Gefährdung öffentlicher Sicherheit zu verklagen. Ilene Steur macht davon Gebrauch. Sie wurde am 12. April angeschossen.

Eine New Yorker Frau, die während der Massenschießerei am 12. April an Bord eines New Yorker U-Bahnwagens verletzt wurde, hat Glock Inc. verklagt. Sie behauptet, der Waffenhersteller hätte wissen müssen, dass seine Waffen von Menschen mit kriminellen Absichten gekauft werden könnten.

Ilene Steur, 49, aus Brooklyn, verlangt von dem in Georgia ansässigen Unternehmen und seiner österreichischen Muttergesellschaft, der Glock Ges.m.b.H., Schadenersatz für körperliche Verletzungen und seelische Schmerzen, die sie erlitten habe, nachdem sie auf dem Weg zur Arbeit in der New Yorker U-Bahnlinie N angeschossen wurde, heißt es in der Klage.

Ihre Klage wurde eingereicht, nachdem der Staat New York im Jahr 2021 ein Gesetz verabschiedet hatte, das es von Waffengewalt betroffenen Personen erlaubt, Waffenhersteller zu verklagen, weil sie ein "Ärgernis" schaffen, das die öffentliche Sicherheit und Gesundheit gefährdet. Steur fordert das Gericht auf, Glock anzuweisen, "die Auswirkungen" seiner Marketingpraktiken zu beseitigen.

Schüsse während der Rush-hour

Die New Yorker Polizei erklärte, Frank James habe mit einer Glock-Pistole, die er in Ohio gekauft hatte, das Feuer eröffnet, nachdem er während zur Hauptverkehrszeit zwei Rauchbomben gezündet hatte. Zwei Dutzend Menschen wurden damals verletzt, zehn Personen erlitten Schusswunden. James, 62, plädierte vor Gericht auf nicht schuldig.

"Die Marketing- und Vertriebspraktiken der Angeklagten machten es viel wahrscheinlicher, dass Kriminelle, einschließlich Frank James, ihre Waffen erhalten würden", schrieben Steurs Anwälte in einer am Dienstag beim Bundesgericht in Brooklyn eingereichten Klage.

Erst letzte Woche wies ein Bundesrichter in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaats New York, eine Klage einer Gruppe von Waffenherstellern und anderen gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes ab. Glock wollte vorerst keine Stellungnahme in der Causa abgeben.

Die Klage kommt inmitten eines erneuten Vorstoßes zur Reform der US-Waffengesetze nach mehreren Angriffen mit Schusswaffen - im Bundesstaat New York wurden bei einer rassistischen Schießerei am 14. Mai in Buffalo zehn Menschen getötet. Der Amoklauf an einer Volkschule in Texas mit 21 Toten dominierte zuletzt die Schlagzeilen und erst am Mittwoch tötete ein Mann in einem Krankenhaus vier Personen in Oklahoma.

(Reuters)