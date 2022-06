3035 Neuinfektionen in ganz Österreich

464 Erkrankte befinden sich derzeit in einem Krankenhaus, fünf weniger als am Mittwoch. 48 Betroffene werden intensivmedizinisch betreut.

In den letzten 24 Stunden wurden österreichweit 3035 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zu gestern ist das ein Rückgang von 693. Die Zahl liegt allerdings noch deutlich über dem Sieben-Tages-Schnitt (2230). 464 Erkrankte befinden sich derzeit in einem Krankenhaus, fünf weniger als am Mittwoch. 48 Betroffene werden intensivmedizinisch betreut, ein Plus von fünf zum Vortag und ebenso zur Vorwoche. Eine Person starb seit gestern im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf: Wien verzeichnete die meisten mit 1104. Danach folgen Niederösterreich (629), Oberösterreich (349), die Steiermark (233), Salzburg (192), Tirol (186) und Vorarlberg (157). Die wenigsten wurden in Kärnten (109) und dem Burgenland (85) gemeldet.

124 Erstimpfungen am Mittwoch

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.258.906 bestätigte Fälle. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.204.515 Personen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 2424 Menschen als genesen. Damit gab es am Donnerstag weniger als 36.000 aktive Fälle im Land.

3298 Impfungen wurden am Mittwoch im E-Impfpass eingetragen. Davon waren 124 Erststiche sowie 287 Zweit- und 2887 Drittimpfungen.

(APA)