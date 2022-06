Familienfeier, strikt öffentlich

Es ist wie bei vielen Familienfesten: Der betagten Matriarchin, schon eher schlecht zu Fuß, ist nicht so recht nach Feiern zumute.

Doch sie kommt nicht um das Jubiläum umhin, obwohl es streng genommen bereits ein paar Monate zurückliegt. Zu allem Überdruss hat sich unliebsame Verwandtschaft aus Übersee angesagt – insbesondere die kalifornische Frau des Enkelsohns samt jüngster Urenkelin, benannt nach ihrem Kosenamen: Lilibet.

Nur, dass es sich eben nicht um eine normale Familie handelt, obwohl sie normale Familienprobleme plagen. Elizabeth II. ließ sich also im taubenblauen Mantel und mit onduliertem Haar in Windsor Castle ablichten und richtete ein Grußwort „voller Zuversicht und Enthusiasmus“ an die Nation, unterzeichnet mit „Elizabeth R.“. Das R. steht für Regina, edel und schlicht für Königin.

Boris Johnson, der 14. Premier ihrer Regentschaft, bezeichnete sie im Überschwang als „Elizabeth die Große“. Und die „Süddeutsche“ ernannte sie ironisch zur „Party-Queen“. Zum „Queen Jubilee“ winkte sie den Landsleuten dann huldvoll vom Balkon des Buckingham Palace zu, und die Briten fragen sich: Wo halten die Royals ihre „schwarzen Schafe“ Harry und Andrew versteckt? Bei so viel Pferden und Bärenfellmützen bei der Parade „Trooping the Colour“ konnte man schnell den Überblick verlieren. (vier)

