Susanna Bastaroli



Redakteurin im Ressort Außenpolitik der Presse. Österreicherin und Italienerin, am Lago Maggiore (Norditalien, Piemont) aufgewachsen, kam mit 22 Jahren nach Wien.

Studium: Geschichte und Philosophie in Freiburg (Deutschland), Dublin, Wien. Post-Graduate in „International Relations“ an der amerikanischen Johns Hopkins University (S.A.I.S) in Bologna (Italien)