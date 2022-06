Festwochen: Diesen „Ring“ muss man mögen

Fricka (Maja Beckmann) ist chronisch eifersüchtig? Ach was: In Necati Öziris Überschreibung von Wagners „Ring“ angelt sie sich den DJ (Black Cracker).

Es gibt ein richtiges Theater im falschen: Die „Korrektur“ von „Der Ring des Nibelungen“ missversteht Wagner, ist im Ansatz absurd, aber im Ergebnis voller Charme.

Richard Wagners „Ring“, im Original: Nach 16 Stunden in musikdramatischer Gesellschaft von Göttern, Helden, Fabelwesen und mittelalterlichem Hochadel kommen am Ende, anlässlich der lichterlohen „Götterdämmerung“, auch ganz normale Menschen ins Spiel, als Statisten. Die meisten Regisseure unterschlagen sie, aber laut Libretto schauen sie „in höchster Ergriffenheit“ zu, wie die Götter in der Burg Walhall verbrennen. Was denken sie sich dabei? Was dämmert ihnen, die nun selbst das Kommando übernehmen müssen, was uns, dem Publikum, der Menschheit? Das deutet Wagner nur an, in wunderbarer Musik.

Der gefeierte Theaterautor Necati Öziri und sein Regisseur Christopher Rüping deuten gar nichts an, sie sprechen wortreich aus. Bei ihrem Projekt, das im Jänner in Zürich Premiere hatte und nun bei den Wiener Festwochen im Museumsquartier zu sehen ist, wollen sie allen eine Stimme geben, die in der Tetralogie aus ihrer Sicht zu kurz oder zu schlecht wegkommen: den Frauen, Zwergen, Riesen, ja dem Drachen. Mit denkmalstürzerischem Ingrimm, in langen, lose aneinandergereihten Monologen, aufgelockert durch Interaktion mit dem Publikum.