Wasserstoff gibt es nur für die Industrie

Die Wasserstoffstrategie der Regierung erteilt Ideen wie dem Wasserstoffauto eine Abfuhr. Bis 2030 soll mehr als eine halbe Milliarde Euro in Produktion und Infrastruktur von Wasserstoff fließen.

Wien. Mangelnde Kommunikation hinsichtlich ihrer Energielenkungspläne für den Fall eines möglichen Gas-Stopps wurde der für Energie zuständigen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zuletzt mehrfach vonseiten der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer vorgeworfen. Am Donnerstag trat Gewessler nun vor die Medien und stellte ihre Strategie vor. Allerdings ging es dabei nicht um Gas, sondern um Wasserstoff. Jenen Stoff, durch den fossile Energieträger wie Öl und Gas mittelfristig ersetzt werden sollen.

Und so waren auch hier der Krieg Russlands in der Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit hinsichtlich der europäischen Energieversorgung bestimmend. „Russland erpresst die Welt und treibt den Gaspreis“, so Gewessler. „Es gibt keine Alternative. Wir müssen unser Energiesystem verändern. Das war aufgrund des Klimawandels schon vorher notwendig. Jetzt drängt es aber noch stärker. Das hat uns Wladimir Putin mit seinem Angriff gezeigt.“ Mit der nun beschlossenen Wasserstoffstrategie solle ein weiterer Baustein für eine erneuerbare Energiewelt gesetzt werden.