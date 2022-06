Die Salzburger Festspiele in "Stranger Things"

Das nächste Mysterium in einer der beliebtesten Netflix-Serien: Wie kommen ein Spielplan der Salzburger Festspiele aus den 1980er-Jahren plus ein Dutzend Eintrittskarten in die Wohnung von Detektiv Murray?

Wer hat in die ungeheuer beliebte Netflix-Serie „Stranger Things“, in der es um Kinder, Monster und ein Regierungslabor in einer US-Kleinstadt geht, die Salzburger Festspiele reingeschmuggelt? In der ersten Folge der neuen, vierten Staffel beachte man die Wände der exzentrischen Junggesellen-Wohnung von Privatdetektiv Murray Bauman (gespielt von Brett Gelman). Da sieht man, während er telefoniert, ein Festspiel-Plakat aus dieser Zeit hängen. Und nicht nur das, wie unser Chef-Musikkritiker scharfsichtig erkannte: Rund um das Plakat gruppiert sich ein Dutzend Eintrittskarten aus dieser Zeit (die waren, wie man hier übrigens sieht, viel stattlicher als heute).

Subtiler Spaß, hintergründige Liebeserklärung? Mag sein. Die Idee, den exzentrischen, Wodka trinkenden Detektiv als Salzburger-Festspiele-Besucher zu outen, passt aber auch in die Story. „Stranger Things“ spielt in den 1980er-Jahren, und dass Murray ein Klassiknarr ist, war an der Beschallung seiner vier Wände seit Langem zu hören. Welches Ereignis aber repräsentierte damals (mindestens wie heute) so sehr die klassische Musik wie die Salzburger Festspiele, konnte Klassik-Sehnsüchte bis in den US-Bundesstaat Indiana hinein wecken (Schauplatz von „Stranger Things“)? Nicht viele.