"Der Zeitpunkt ist gekommen": Schützenhöfer tritt zurück

„Die Politik war mein Beruf, die Steiermark bleibt mein Leben“: Der steirische Landeshauptmann tritt zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl zurück - und übergibt an Landesrat Christopher Drexler.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) tritt ab. Das verkündete der 70-Jährige heute Vormittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz – und damit rund zwei Jahre vor dem nächsten regulären Landtagswahltermin 2024. Sein Nachfolger wird Landesrat Christopher Drexler, der seit 2019 für die Bereiche Kultur, Europa, Sport und Personal zuständig und Obmann des steirischen Arbeitnehmerbunds ist.

Schützenhöfer, seit 2015 Landeshauptmann, ist im Februar 70 Jahre alt geworden, schon da hatte es Ablösegerüchte gegeben. Damals hatte der gebürtige Niederösterreicher diese aber noch vehement bestritten, am Freitag klang das alles anders: „Es war und es ist mein Ziel, eine geordnete Amtsübergabe vorzunehmen, das habe ich immer im Kopf gehabt.“ Daher habe er vor einer „guten halben Stunde die Mitglieder des Landesparteivorstandes darüber informiert“, dass er sich an der Spitze von ÖVP und Land verabschieden werde.

Um 13 Uhr wird heute ein Erweiterter Landesparteivorstand stattfinden, danach, wohl gegen 15 Uhr, folgt eine weitere Pressekonferernz.

„Politik war mein Beruf, Steiermark bleibt mein Leben“

„Viele von Ihnen wissen, dass ich mittlerweile im 71. Lebensjahr bin“, führte Schützenhöfer sodann aus. „Viele wissen, dass ich seit gut 52 Jahren in der Politik tätig und seit 22 Jahren Mitglied der steirischen Landesregierung bin.“ Zu oft seien seit 1945 im Bund, aber auch in der Steiermark „überfallsartige Rücktritte“ passiert - wegen verlorenen Wahlen oder aufgrund von Druck. Er selbst habe sich seit Jahresbeginn intensiv mit der Frage seiner Nachfolge befasst und diese vorbereitet: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, so Schützenhofer.

Die Steiermark brauche für die Zukunft viel Kraft, Energie und „viel Schwung". Deshalb wünsche sich Schützenhöfer „den Richtigen für diese Zeit“ und diesen sieht er in Drexler, dem er im Juli das Amt des Landeshauptmanns übergeben will. „Dieser Schritt erfolgt schweren Herzens", da er stets „mit Leib und Seele Landeshauptmann“ gewesen sei, sagte ein sichtlich ergriffener ÖVP-Chef. Aber der Schritt passiere auch „guten Gewissens“, weil Drexler ein Nachfolger sei „der besser nicht sein kann". Er bringe die Kraft und Energie eines 50-Jährigen mit, aber auch jahrelange Erfahrung in der Landespolitik.

„Die Politik war mein Beruf, die Steiermark bleibt mein Leben, Glück auf für alle Tage“, schloss Schützenhöfer die Pressekonferenz.