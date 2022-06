Jetzt live: Schützenhöfer verkündet seinen Abgang

Live

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) verkündet heute seinen Rücktritt. Wie vorgesehen übergibt er an Landesrat Christopher Drexler.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat für heute Vormittag „aktuelle Veränderungen in der Landespolitik“ angekündigt. Eine Pressekonferenz ist für 10 Uhr geplant. Ebenfalls noch heute soll der Ablauf der Übergabe in den Parteigremien besprochen werden, Details darüber sind am Nachmittag zu erwarten.

Der Livestream beginnt um 10 Uhr:



Die Spekulationen über seinen Rücktritt sind laut „Presse“-Informationen korrekt: Der 70-jährige Landeshauptmann wird seinen - stets in dieser Periode erwarteten - Rücktritt verkünden. Sein Nachfolger wird Landesrat Christopher Drexler. Letzterer ist seit 2019 für die Bereiche Kultur, Europa, Sport und Personal zuständig und Obmann des steirischen Arbeitnehmerbunds.

Schützenhöfer ist im Februar 70 Jahre alt geworden, schon da hatte es Ablösegerüchte gegeben. Damals hatte er diese aber noch von sich gewiesen, zumal er erst seit 2015 Landeshauptmann ist.

(Red./APA)