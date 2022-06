Audi – Exzellenz in jeder Hinsicht

E-Mobility. Audi gestaltet die Mobilität der Zukunft und setzt auf aufregende Technologien, ästhetisches Design, entspannende Praktikabilität und beeindruckende Leistung.

Elegant und zeitlos waren sie schon immer und brachten Höchstleistungen in der Performance. Natürlich hat die Digitalisierung längst in den Fahrzeugen von Audi Einzug gehalten, und auch in puncto Nachhaltigkeit spielt der deutsche Autokonzern ganz vorne mit. Der Audi e-tron, der Audi RS e-tron GT und der Audi e-tron GT quattro kommen beim Kunden mit einer Null-CO 2 -Bilanz an. Von der Lieferkette bis zum „Second Life“ wird darauf geachtet, höchsten Standards zu entsprechen. Wie bereits in der gesamten Firmengeschichte positioniert sich Audi nicht nur im Bereich der eigentlichen Fahrzeugtechnik und in den legendären Designs am Puls der Zeit, sondern auch jetzt, wenn es um die Erreichung von Klimazielen geht.