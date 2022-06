Fünf Jahre Haydnregion Niederösterreich

Römerland Carnuntum. Klassik vom Feinsten an zauberhaften Locations.

Faszination Haydn“ ist das Motto des Klassikfestivals „Haydnregion Niederösterreich“. In dessen Rahmen wird noch bis 4. Dezember 2022 rund um den Haydn-Geburtsort Rohrau ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm mit hervorragenden Interpret:innen geboten. Das Publikum erwartet ein ebenso spannender wie breiter Mix aus Stars und jungen Musiker:innen bzw. in Österreich neuen Ensembles, etwa das „Cuarteto Q Arte“ aus Kolumbien oder die Wiener Formation „The Erlkings“, sowie verschiedenste Formate von Orchesterkonzerten über Messen bis zu Podiumsgesprächen. Eine weitere Besonderheit der Konzertreihe ist der Zauber und besondere Charme der Spielorte, deren Bandbreite von der antiken Römertherme über den barocken Festsaal bis zum zünftigen Heurigen-Innenhof reicht.

Fabelhafte Interpret*innen

Unter den namhaften Instrumentalist*innen sind etwa der Cellist Florian Eggner, die belgische Harfenistin Anneleen Lenaerts, die russische Flötistin Maria Fedotova und die Pianistinnen Maria Radutu und Ines Schüttengruber. International renommierte Vokalsolist*innen sind neben Kammersängerin Daniela Fally, Staatsopernbariton Clemens Unterreiner und Countertenor Thomas Lichtenecker auch „Rising Stars“ wie der südafrikanische Tenor Theodore Browne. Mitwirkende Klangkörper sind u.a. das Original-Klangorchester Barucco, die Beethoven Philharmonie sowie das mehrfach preisgekrönte, vielversprechende Klaviertrio Trio Immersio.

Inspirierende Locations

Festivalleiter Dr. Michael Linsbauer über die neuen Locations und das diesjährige Programm: „Mit der Leopoldskapelle im Naturpark Mannersdorfer Wüste, dem barocken Festsaal von Schloss Ebergassing und einem Künstleratelier in Petronell-Carnuntum dürfen wir uns dieses Jahr über gleich drei neue Spielorte freuen. In programmatischer Hinsicht ist vor allem die Vielfalt der Konzertreihe ein wichtiger Erfolgsfaktor. So ist gewährleistet, dass das Publikum immer wieder neu überrascht und begeistert werden kann – mit speziell konzipierten Programmen und neuen Interpret*innen an oftmals neuen Locations.“

Das Haydn-Geburtshaus (c) Niklas Schaubelt

Programm-Höhepunkte

Michael Dangl, Publikumsliebling des Theaters in der Josefstadt, und das hochkarätige Trio Fedotova – Eggner – Radutu begegnen einander am 31. Juli in der Sala Terrena von Schloss Petronell unter dem Motto „Casanova & Haydn“ anlässlich einer musikalisch-literarischen Liaison. Neben hochkarätiger Kammermusik werden Lebenserinnerungen Giacomo Casanovas einigen amourösen Details aus Joseph Haydns Biografie gegenübergestellt.

Inspiriert von Haydns Lied „Eine sehr gewöhnliche Geschichte“ überrascht die Wiener Formation The Erlkings am 13. August mit einem neuen Programm — mit mehreren, exklusiv für die Konzertreihe 2022 in modernes Englisch übersetzten und für die außergewöhnliche Besetzung arrangierten Liedern von Joseph Haydn.

Am 27. August erwartet Liebhaber*innen musikalischer Crossover-Projekte bei „Die Tanzgeiger auf Haydns Spuren“ ein neues, maßgeschneidertes Programm, bei dem sich volksmusikalische und klassische Einflüsse zu erfrischend zeitloser Lebensmusik verbinden. Ein musikalisches Feuerwerk erwartet Klassikbegeisterte außerdem beim Galakonzert mit der Beethoven Philharmonie unter der Leitung von Thomas Rösner, dem talentierten südafrikanischen Tenor Theodore Browne und Annaleen Lenaerts, Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker, am 10. September in Schloss Petronell-Carnuntum.

„Die neuen Geheimnisse des Jo­seph Haydn“ am 16. Okto­ber im Haydn-Geburtshaus Rohrau versprechen Enthüllungen und Offenbarungen zwischen Joseph Haydn und einem fiktiven Kastraten. In deren Rollen: Countertenor Thomas Lichtenecker und Multitalent Dominik Wilgenbus.

Camerata Carnuntum (c) Camerata Carnuntum

Ausgewählte Konzertempfehlungen

America Latina

Streichquartette von Joseph Haydn und Kammermusik aus Lateinamerika

So., 26. Juni 2022, 19.30 Uhr, Rohrau, Haydn-Geburtshaus, Konzertsaal

Joseph Haydn: String Quartet Op 76 Nº 1 20' | Hob III:83 – String Quartet Op. 103 in D minor (unfinished)

Hector Villalobos: String Quartet Nº1 20'

sowie Kompositionen von Mauricio Galeano, A. Ascanio, Astor Piazzolla und anderen lateinamerikanischen Komponisten

CUARTETO Q-ARTE (Kolumbien):

SANTIAGO MEDINA, Violine

LIZ ANGELA GARCIA, Violine

SANDRA ARANGO, Viola

DIEGO GARCIA, Violoncello

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein außergewöhnlicher Konzertabend, bei dem temperamentvolle Kammermusik aus Lateinamerika und Haydns Streichquartette im stimmungsvollen Arkadenhof des Haydn-Geburtshauses eine spannende Symbiose eingehen. Ein besonderes Konzerterlebnis mit dem kolumbianischen Cuarteto Q-Arte – dank einer Kooperation der Haydn-region Niederösterreich mit dem Opernhaus von Bogota.

Karten: EUR 28,- (Kat.A) / EUR 22,- (Kat.B)

Galakonzert im Schloss

Sa, 10. September 2022, 19.30 Uhr

Petronell Carnuntum, Schloss

18.30 Uhr: Einführungsgespräch mit Ulla Pilz (Ö1) – Anmeldung erforderlich

Michael Haydn: Ouvertüre zur Oper „Andromeda E Perseo“

Joseph Haydn: Konzert für Klavier/Harfe und Orchester D-Dur Hob. XVIII:11

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 in A-Dur op. 90, „Italienische“ sowie Opernarie von Joseph Haydn und Gaetano Donizetti

BEETHOVEN PHILHARMONIE

THEODORE BROWNE, Tenor

ANNALEEN LENAERTS, Harfe

THOMAS RÖSNER, Dirigent

ULLA PILZ, Einführungsgespräch

Ein musikalisches Feuerwerk verspricht dieser Konzertabend in Schloss Petronell mit musikalischen Raritäten sowie Mendelssohn-Bartholdys berühmter „Italienischer Symphonie“.

Dem ehrwürdigen Ambiente und erlesenen Programm angemessen ist auch die Besetzung: Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit der „Beethoven Philharmonie“ unter der Leitung von Thomas Rösner sowie auf den aufstrebenden südafrikanischen Tenor Theodore Browne und Annaleen Lenaerts – Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker.

Karten: EUR 35,- (Kat.A) / EUR 30,- (Kat.B) / EUR 22,- (Kat.C)

Schöpfungsmesse

So., 25. September 2022, 10.00 Uhr

Fischamend, Pfarrkirche St. Michael

Joseph Haydn: Messe Nr.13 in B-Dur, Hob. XXII:13

CAMERATA CARNUNTUM

VILLAGE VOICES RAUCHENWARTH

ANDREA WIESINGER, Chorleitung

LEO WITTNER, Dirigent

CLAUDIA GOEBL, Sopran

CHRISTINA SIDAK, Alt

GERNOT HEINRICH, Tenor

BENJAMIN HARASKO, Bass

Die „Schöpfungsmesse“ zählt zu Joseph Haydns sakralen Meisterwerken. Zum Patrozinium der Pfarrkirche in Fischamend wird dieses Werk von einem renommierten Solistenensemble gemeinsam mit zwei in der Region bestens etablierten Klangkörpern zum Besten gegeben – dem Orchester „Camerata Carnuntum“ aus Gramatneusiedl und den „Village Voices“ aus Rauchenwarth.

Eintritt frei. Spende erbeten.