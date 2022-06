Österreich setzt im Kampf gegen Schlepperei und Drogen auf Serbien

Innenminister Gerhard Karner lud seinen Amtskollegen Aleksandar Vulin zu Arbeitsgespräch nach Wien, um die Zusammenarbeit der Länder zu intensivieren. Sie stellten zwei Erfolgsbeispiele vor.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die bisherige Kooperation der serbischen und österreichischen Behörden in Zukunft noch weiter intensivieren, insbesondere im Kampf gegen Drogenhandel und Schlepperkriminalität. "Die Sicherheitslage in Serbien und am Westbalkan beeinflusst auch jene in Österreich", betonte Karner am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vulin in Wien. Dabei wurden auch zwei Erfolgsbeispiele präsentiert.

Als Früchte der Zusammenarbeit wurden je ein Fall aus der Schlepper- und aus der Suchtgiftkriminalität vorgestellt. Bei dem erstgenannten Delikt war den Ermittlern ein sogenannter „dicker Fisch" ins Netz gegangen. Der Verdächtige wurde in Kooperation mit der serbischen Behörde SBPOK, dem Landeskriminalamt Steiermark und dem Innenministerium in Serbien festgenommen. Dem 32-Jährigen werden 123 Schleppungen mit mindestens 2000 Menschen zugeordnet. Nachdem der Verdächtige je 4500 Euro pro Person verlangt haben soll, liegt sein Umsatz bei neun Millionen Euro.

Weitere Schritte gesetzt

Bei dem Arbeitsgespräch wurden auch gleich weitere Schritte für den Ausbau der Zusammenarbeit gesetzt. Drohnen des Einsatzkommandos (Eko) Cobra sollen in Nordmazedonien zum Einsatz kommen, um verstärkt Nachtflüge durchführen zu können und illegale Migranten ausfindig zu machen.

Was den Drogenhandel betrifft, so hatte Serbiens Innenminister eine einfache Rechnung, um die positiven Auswirkungen der Zusammenarbeit zu unterstreichen: "Jedes Kilogramm Suchtgift, das in Belgrad aus dem Verkehr gezogen wird, ist ein halbes Kilogramm weniger in Wien", sagte Vulin. Er verwies zudem auf einen aktuellen Erfolg gegen den Suchtmittelhandel. Die Details dazu erläuterte Bundeskriminalamtschef Andreas Holzer.

16 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Durch einen Tipp der serbischen Einheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität konnten insgesamt vier Festnahmen und zehn Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. Insgesamt acht Plantagen mit 16 Kilogramm Marihuana, rund 2200 Pflanzen sowie an die 7000 Euro Bargeld wurden dabei sichergestellt.

Insgesamt sei Serbien wie Österreich ein wichtiges Drogentransitland. Aber das Land sei zudem noch Stützpunkt von organisierten Tätergruppierungen, erläuterte Holzer und unterstrich seine Aussagen mit aktuellen Zahlen: Demnach wurden im Jahr 2021 in Österreich 1062 serbische Staatsbürger nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. "Die serbischen Behörden übernehmen hier Verantwortung", sagte Holzer und verwies auf die intensive Kooperation beim "Drug Policing Balkan"-Projekt sowie gemeinsamen Trainings neben der tagtäglichen Zusammenarbeit.

