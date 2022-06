Liebhaberobjekte mit privatem Seezugang

Drucken

Hauptbild • Seehaus in Saag am Wörthersee. • Living de luxe

Was an den heimischen Uferlinien um welche Summen zu haben ist.

Natürlich ist der ganz private Seezugang das, was sich alle wünschen. Aber in Zeiten, in denen dafür absolute Liebhaberpreise gezahlt werden, die dann immer noch nicht reichen, weil die Liebe eines anderen budgetstarken Bieters noch größer war, müssen auch im Highend-Segment Kompromisse gemacht werden. Wobei Kompromisse hier bedeuten, dass man eine luxuriöse Eigentumswohnung mit Seeblick oder Seezugang hat – was ja durchaus erträgliche Optionen sind.

Liebhaberobjekt mit Steg

Manchmal kommen sie aber doch auf den Markt, die Objekte zu Liebhaberpreisen in der ersten Seereihe – etwa in Saag am Wörthersee. Hier hat Living de luxe ein Seehaus im Portfolio, das laut Exposé nicht nur einen eigenen Seezugang hat, sondern auch mit seiner Naturruhelage in einer kleinen Seitengasse am Nordufer eine Ruhelage abseits aller Hektik verspricht. Und mit zwei absoluten Luxus-Details aufwarten kann, die die Bahnlinie am Nordufer mehr als wettmacht: einem eigenen Bootsanlegeplatz und einer Seeterrasse mit Badesteg.

Wohneinheiten mit Badeplatz am Keutschacher See. Living de luxe

Auch die inneren Werte des Hauses sind nicht zu verachten. Hier sorgt ein modernes Design für eine zeitgemäße Interpretation des Wohnens am Wasser, die das kleine Seehaus luftig und offen wirken lässt. Mit viel Weiß, Farbtupfern in Pastellfarben und einem offenen Konzept erscheint das 70-Quadratmeter-Haus auf beiden Ebenen deutlich größer, zumal die großen Fensterfronten den Außenbereich des insgesamt 100 Quadratmeter großen Grundstücks optisch in einen erweiterten Wohnbereich verwandeln. Der Preis für die zwei Zimmer und zwei Bäder liegt bei 5,5 Millionen Euro, drei Autostellplätze inklusive. Infos unter www.livingdeluxe.com

Mit Badeplatz und Pool

Wer bereit ist, für das Bad im See ein paar Schritte zum Badeplatz zu gehen, hat am Keutschacher See einiges an Auswahl. Am Ufer des „kleinen Bruders“ des Wörthersees entsteht derzeit die Wohnanlage Water Side, in der insgesamt 34 luxuriöse Eigentumswohnungen in sechs zweigeschoßigen Baukörpern entstehen. Alle verfügen über einen Blick auf den See, der von der Anlage lediglich durch die Straße getrennt wird. Direkt am Ufer gegenüber gibt es allerdings einen Badeplatz, der für alle Bewohner zugänglich ist.

Generalsanierte Wohnung mit Blick aufs Wasser in Zell am See. Stix Partner

Außerdem sorgt ein Pool im Zentrum dafür, dass auch innerhalb der Anlage Abkühlung möglich ist, hier ist auch ein Kinderspielplatz geplant. In den Wohnungen ermöglichen üppige südöstlich ausgerichtete Fensterfronten freie Sicht auf das Wasser, ein energieeffizienter Klima- und Sonnenschutz angenehme Temperaturen. Die unteren Einheiten haben jeweils einen privaten Garten, die Bewohner der oberen Etagen können sich auf Balkone und Terrassen freuen. Die Preise für die Eigentumswohnungen beginnen bei 450.000 Euro pro Wohnung, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant. Infos unter www.stix-partner.at.

Mit See- und Bergblick

Einen schönen Blick aufs Wasser gibt es in Kürze in Zell am See, wenn eine generalsanierte Wohnung fertiggestellt wird, die wahlweise zur touristischen Vermietung oder als Hauptwohnsitz genutzt werden kann. Platz genug wäre auch für das tägliche Leben mit Aussicht: Knappe 140 Quadratmeter verteilen sich auf das erste Ober- und das Dachgeschoß. Auf der unteren Ebene finden sich der Wohn-Essbereich mit Designerküche und offenem Kamin, außerdem gibt es ein Schlafzimmer mit En-suite-Bad und einer mit Altholz vertäfelten Sauna.

Um das Hauptschlafzimmer handelt es sich hierbei jedoch noch nicht, dieses liegt wie ein weiteres Schlafzimmer in der Etage darüber. Von dort kommt man auch auf die beheizte Dachterrasse. Ebenso beheizt ist die Zufahrt in die 18 Quadratmeter große Garage des Smart Home – mit einer Ladestation für E-Autos lassen sich ein paar Nachhaltigkeitspunkte dafür wieder wettmachen. Zur Ausstattung der Wohnung gehören neben viel Altholz unter anderem Bäder mit Natursteinbecken, für viel Licht sorgen große eingeschnittene Holzsprossenfenster mit Oberlichten. Der Kaufpreis für die Maisonette beträgt 1,59 Millionen Euro, vermittelt wird sie über www.engelvoelkers.com.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2022)