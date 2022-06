Nach Hackerangriff in Kärnten: Berichte über geleakte Daten

Einem Wiener IT-Security-Unternehme zufolge dürften von dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesserver vergangene Woche geleakte Daten kursieren. Das Land konnte die Berichte vorerst nicht bestätigen.

Nachdem das Land Kärnten vergangene Woche Opfer eines Hackerangriffs geworden war, hat es am Freitag Berichte rund um geleakte Daten von den Kärntner Landesservern gegeben. Die Onlineplattform "futurezone.at" berief sich auf einen Tweet des Wiener IT-Security-Unternehmers Sebastian Bicchi. Vom Land Kärnten hieß es zunächst, dass man die Causa vorerst "nicht verifizieren" könne.

Dem Tweet von Bicchi zufolge sollen die Hacker begonnen haben Daten zu veröffentlichen, die sie bei ihrem Angriff gesammelt hatten. Darunter sollen neben E-Mails und politischen Positionspapieren auch heikle private Informationen wie Corona-Tests, Ausweise, Visa und Bankomatkarten sein.

Laut Gerd Kurath vom Landespressedienst seien die Experten der Landes-IT gerade dabei, die Daten zu sichten. Dabei soll festgestellt werden, ob die Daten tatsächlich mit dem Hackerangriff in Zusammenhang stehen. Weitere Informationen wurden für den späteren Nachmittag erwartet.

Der Hackerangriff war am Dienstag vor einer Woche publik geworden. Landesverwaltung, Bezirkshauptmannschaften, Rechnungshof und Verwaltungsgericht waren von dem Hackerangriff betroffen, das System wurde abgeschaltet und nach und nach wieder hochgefahren. Schon bald nach der Tat hatte sich die internationale Hackergruppe "Black Cat" gemeldet und eine Lösegeldforderung in Höhe von fünf Millionen Dollar in Bitcoins gestellt. Vom Land Kärnten hatte es geheißen, man werde die geforderte Summe auf keinen Fall bezahlen.

(APA/red.)