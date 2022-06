Nachhaltigkeit & Architektur für einen lebendigen Dorfplatz

Umweltbewusst. Das nachhaltigkeitszertifizierte Weingut Scheiblhofer steht in vielerlei Hinsicht für einen ressourcenschonenden Umgang mit der umgebenden Natur.

Wir als Weinbaubetrieb sind tagtäglich auf ein gutes Zusammenwirken mit Mutter Natur angewiesen, daher schauen wir auf sie. Eine nachhaltige und ressourcenschonende Arbeitsweise ist für uns einfach eine Selbstverständlichkeit“, sagt Erich Scheiblhofer, der seit dem Jahr 2000 den Familienbetrieb führt. Das Weingut Scheiblhofer hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Produzent hochwertiger Weine einen Namen gemacht, sondern auch als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit. Seit 2017 ist das Weingut offiziell nachhaltigkeitszertifiziert.

Ökologie im Fokus

Im Sinne einer energieautarken Weinproduktion wurde beispielsweise eine leistungsstarke Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Betriebsgebäude realisiert. Die größte private PV-Anlage des Burgenlandes verfügt heute über 2568 Module und eine Leistung, die vergleichsweise den Strombedarf von 170 Haushalten decken würde.

Auch die mobile Fortbewegung der Mitarbeiter und Gäste erfolgt auf Wunsch energieeffizient. So werden am Weingut E-Bikes zur Verfügung gestellt, die an der eigens errichteten Ladestation mit Öko-Strom versorgen werden. Mit antriebsstarken Elektromotoren können so der Andreasberg und Andau komfortabel erkundet werden.

Der Nachhaltigkeit, in ökologischer wie sozialer Hinsicht, fühlen sich die Scheiblhofers auch bei ihrem kürzlich eröffneten ­Hotel verpflichtet.

Dorfplatz & Landschaftsraum

Wichtig war es Erich Scheiblhofer und Architekt Arkan Zeytinoglu, dass das Gebäude in der Landschaft als ein zurückhaltender Baukörper erscheint, der hinter Weinreben versteckt sich in den Grünraum integriert. Im Inneren wurde Wert einerseits auf maximale Aussicht mit Blick auf Weinreben und Wasserwelten gelegt und andererseits auf die Gestaltung eines Platzes mit über zwölf Meter Raumhöhe und natürlichem Tageslicht. „Der Gebäudekomplex wird in seiner Ausformung als Angerdorf mit zentralem Dorfplatz der typischen burgenländischen Siedlungstypologie gerecht“, so Zeytinoglu. Verstärkt wird die Wirkung eines Dorfplatzes zusätzlich von der grünen Gestaltung und den lebendigen, natürlichen Materialien und Oberflächen.

Eingebettet in die Landschaft von Andau, Bezirk Neusiedl am See. (c) Monika Nguyen

Bestimmende Fassadenelemente sind vertikale Holzwände. Fenster, Schlitze und Einschnitte im Baukörper machen das Innen und Außen von überall erlebbar und belichten und belüften auf natürliche Weise. Alle Flachdächer sind begrünt und bieten in Kombination mit großzügigen Vordächern für genügend Sonnenschutz. Raumhohe Glas-Holz-Portale lassen nicht nur in den Zimmern, sondern auch im Restaurantbereich die Natur ins Haus.