OMV will die „Ära Seele“ aufarbeiten

Ex-OMV-Chef Rainer Seele stolpert über seine Russland-Geschäfte. Der Aufsichtsrat prüft, ob Sorgfaltspflichten verletzt wurden und schlägt der Hauptversammlung vor, Seele nicht zu entlasten.

Wien. Üblicherweise sind Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften eine eher langweilige Angelegenheit. Mehr noch seit die Pandemie die Aktionärstreffen in die virtuelle Welt verbannt hat, wo Kleinanleger und Aktivisten gleichermaßen um das Buffet wie um emotionale Debatten mit dem Vorstand umfallen.



Für die am Freitag Nachmittag angesetzte Hauptversammlung der OMV gilt all das nicht. Spätestens seit der Interessensverband der Anleger zu Beginn der Woche angekündigt hatte, dem früheren OMV-Chef Rainer Seele wegen diverser Ungereimtheiten die Entlastung verweigern zu wollen, war die Stimmung aufgeheizt. Es geht um Deals mit der russischen Gazprom, millionenschwere Sponsoringverträge für Putins Lieblingsklub Zenit St. Petersburg, und höchst lukrative Sideletter für Vertraute im Unternehmen. Die große frage bis Freitag lautete: Ziehen die Syndikatspartner, namentlich die Republik Österreich und Mubadala, die Staatsholding von Abu Dhabi mit?

Die Bombe platzte gleich zu Beginn: Aufsichtsratschef Mark Garrett nutzte seine erste Wortmeldung, um mit der Vergangenheit unter dem 2015 zur OMV-gestoßenen Seele aufzuräumen. „Die OMV hat der russischen Politik ein Vertrauen entgegengebracht, das nicht gerechtfertigt war. Rückblickend müssen wir feststellen, dass die Investitionen in Russland ein Fehler waren“.