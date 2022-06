Queen Elizabeth II: Die Festung der Diskretion

Unerschütterlich wie gewohnt begeht die britische Königin ihr Thronjubiläum. Wie ist die Queen? In sie hineinzublicken bleibt den begabtesten Biografen verwehrt.

Siebzig Jahre auf dem Thron – was bedeutet das? Die Meinungen sind zweigeteilt: Ist es ein Leben des selbstlosen Dienstes am Land, der Aufopferung und täglichen Schufterei? Oder eines auf Kosten der Steuerzahler im schmarotzerhaften Müßiggang, jede ehrliche Arbeit vermeidend? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, schlägt Nicola Shulman im neuesten „Times Literary Supplement“ ein Gedankenspiel vor. Man möge sich in einer Reality-TV-Show 100 Tage als Queen zur Verfügung stellen und erproben, was da kommt.



Man wird Annehmlichkeiten feststellen: Prunkräume, Diener, Limousinen, Privatsekretäre und Hofdamen, jeden Morgen zugezogene Vorgänge und Tee auf dem Tablett. Während des Tages kommt das, was eine Königin tut: an offiziellen Terminen teilnehmen, an Haushaltssitzungen, Ausschüssen, Eröffnungen, Gottesdiensten, formellen Mahlzeiten mit Würdenträgern, Lektüre der Akten über Kabinettsangelegenheiten, die in den Red Boxes, hölzernen Aktenköfferchen, einlangen, dann ein wöchentlicher Termin mit dem Premierminister, am Mittwoch um 18.30 Uhr, aktuell ist es Boris Johnson, was die Sache auch nicht leichter macht.