Wiener Fiaker, eine Melange und die EU

Eine renommierte Auslandskorrespondentin vergleicht die Monarchie mit der EU.

Wie sehen eigentlich ausländische Journalisten unser Land, unser Wien? Sie, die im Schulunterricht so gut wie nichts über habsburgische Geschichte mitbekommen haben? Die holländische Korrespondentin Caroline de Gruyter war vier Jahre – während der Flüchtlingskrise 2015 – hier stationiert und berichtete für das liberale „Handelsblad“. Nun ist ihr Buch ins Deutsche übersetzt erschienen.



Ob „Kakanien“ ein Vorbild, zumindest ein Lehrmeister für die heutige EU sein könnte, fragt sie. Auch hier seien ja verschiedenste Interessen vereinigt, und die Mitgliedstaaten versuchen – ähnlich wie in der Habsburgermonarchie – „sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen“, Kompromisse zu finden und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Kann man diese beiden Konstrukte überhaupt vergleichen? Pointierter noch: „Wäre es möglich, dass eine der vielen Krisen der EU zum Verhängnis wird? Kann die EU das gleiche Schicksal ereilen wie das Habsburgerreich?“ Das ist freilich schwer zu beantworten. Die Journalistin nimmt uns mit auf ihre Reise durch die Vergangenheit und lässt uns teilhaben an Gesprächen mit Diplomaten, Politikern, Beamten – oder einfach nur mit ihren Nachbarn in Wien. Nun, mit der Schratt hat sie es nicht so wirklich. Und Wiener Bälle „können mir gestohlen bleiben!“

Fast alle Klischees serviert

Natürlich werden den holländischen Lesern fast alle Klischees serviert, die Wien so überreich und charmant zu bieten hat: Schönbrunn, die Hofburg, Franz Joseph, Fiaker, Lipizzaner, Kaffeehäuser. Hier, so schildert die Autorin ihren sicher amüsierten Lesern, schaue kaum jemand auf sein iPad, „auch die jüngeren Menschen nicht. Alle lesen Zeitung oder reden miteinander. Ausländische Zeitungen gibt es hier kaum bis gar nicht. Und die wenigen liegen nur selten vor dem Mittagessen auf.“ Wir dürfen über ihr Stammcafé rätseln . . .



„Die habsburgische Vergangenheit ist überall sichtbar“, heißt es an anderer Stelle. Und das beziehe sich auch auf politische Haltungen Österreichs, wird geschlussfolgert: „Wenn man wissen will, warum Österreich so prorussisch, ein fanatischer Gegner der Kernenergie und so stark auf den Balkan fokussiert ist, muss man in die Vergangenheit eintauchen.“



Und das tut Frau de Gruyter herzhaft. Der Schönbrunner Schlosspark, der „Kaiserschmarrn“, Joseph Roth und sein „Radetzkymarsch“, der den schleichenden Tod des großen Reiches voraussieht. Ob dieses Auseinanderdriften auch der Brüsseler Monsterorganisation drohen könnte?



Dass Otto von Habsburg in „Pocking“ residierte, tut der Reverenz, die de Gruyter den kaiserlichen Abkömmlingen erweist, keinen Abbruch. So schildert sie ein Interview mit Georg, dem in Ungarn lebenden Enkel von Zita und Kaiser Karl. Seine Generation sei verwöhnt vom Schicksal, „sagt von Habsburg nachdenklich bei einem ungarischen Kuchen und einer Tasse roten Tees mit Honig . . .“



Jedes Land, so schließt das Werk, sollte einen Vizekanzler für europäische Angelegenheiten haben, höher gestellt als ein Minister, damit er diesem „die Ohren langziehen“ und ihn an Brüsseler Vereinbarungen erinnern könne. Ein frommer Wunsch.



Caroline de Gruyter, „Das Habsburgerreich – Inspiration für Europa?"

Böhlau, 209 Seiten, 26 Euro