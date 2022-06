Welche Maßnahmen gegen die Folgen der Teuerung helfen

Es braucht Entlastung angesichts der Inflation, sind sich Experten einig. Das kann etwa über die Erhöhung von Sozialleistungen passieren. Was treffsicher helfen würde.

Wien. Acht Prozent betrug die Inflation im Mai, und der Preisauftrieb hält an. Gerade für ärmere Haushalte bedeuten steigende Preise finanzielle Probleme im Alltag, für die Mittelschicht bedeuten sie unangenehme Einbußen bei der Kaufkraft. Die Regierung, so vernimmt man, arbeitet an einem neuen Entlastungspaket, das bald vorgestellt werden könnte. Aber welche Entlastungen helfen am treffsichersten?

1. Was spricht für und was gegen die Abschaffung der kalten Progression?

Von der kalten Progression ist die Rede, wenn Steuerzahlende aufgrund von Lohnerhöhungen in höhere Tarifstufen rutschen. Wenn die Gewerkschaften heuer satte Lohnzuwächse durchsetzen, steigt mit den Löhnen auch die Steuerlast. Das ließe sich ändern, etwa indem Tarifstufen an die Inflation angepasst werden. Die Abschaffung dieser kalten Progression ist eine Forderung, die letzthin mit der stark gestiegenen Inflation vermehrt vorgebracht wurde. Die Maßnahmen würde zahlreiche Haushalte entlasten.