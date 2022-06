Wenn Gedenken an Massaker in China zur Straftat wird

Die „Säule der Schande“ erinnerte in Hongkong an das Massaker von 1989. Sie ist mittlerweile entfernt.

Vor 33 Jahren schlug Chinas KP die Studentenbewegung in Peking blutig nieder. Nun will auch die Polizei in Hongkong das Erinnern daran brutal unterdrücken.

Peking. Hongkong war stets der einzige Ort in China, in dem auch an die dunklen Kapitel in der Geschichte des Landes erinnert werden durfte. Doch die Bastion der Freiheit wurde längst von der Zentralregierung geschlossen: Wenn sich am Samstag die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung vom Tian'anmen-Platz zum 33. Mal jährt, werden die Behörden radikal gegen sämtliche Form des Gedenkens im öffentlichen Raum vorgehen. Während in Festlandchina der 4. Juni 1989 von der Zensur vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht wurde, fand in Hongkong stets eine traditionelle Mahnwache im Victoria-Park statt. Dort marschierten Demonstranten mit brennenden Kerzen, um die mehreren tausend Toten zu betrauern, die Chinas Volksbefreiungsarmee in Peking massakrierte.

Seit 2020 wurden die Gedenkmärsche unter dem Vorwand der Pandemie verboten, wobei schon damals deutlich war, dass es sich um einen vorgeschobenen Grund handelte. Nun argumentieren die Behörden ganz offen: Selbst Menschen, die allein in den Victoria-Park ziehen, würden die Straftat einer „unrechtmäßigen Versammlung“ begehen, sagte der ranghohe Polizeivertreter Liauw Ka-kei. Die Polizei werde aktiv nach „Beweisen suchen“, wenn sie den Eindruck habe, dass jemand „mit seinem Erscheinungsbild andere anstiften“ wolle.