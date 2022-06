Chinas Werbetour für Südpazifik-Pakt mäßig erfolgreich

Außenminister Wang Yi besuchte acht Inselstaaten. Australien, Japan, die USA fürchten militärische Expansionspläne.

Port Moresby/Peking/Canberra. Chinas Außenminister Wang Yi traf am Freitag zum Abschluss seiner zehntägigen Südpazifikreise in Papua-Neuguinea ein, dem armen Inselstaat nördlich von Australien. Dabei schloss er Verträge im Wirtschafts-, Gesundheits- und Polizeibereich ab. China ist neben Australien und Indonesien der wichtigste Handelspartner des tropischen Lands mit seinen etwa neun Millionen Bewohnern.

Wangs Tour durch acht süd- und westpazifische Staaten, darunter Tonga, Fidschi und Kiribati, hat einen geostrategischen Kontext: China möchte mit mindestens zehn solcher Inselstaaten einen regionalen Wirtschafts- und Sicherheitspakt schließen, der etwa Hilfe im Polizeibereich und Stützpunkte für chinesische Fischer vorsieht. Vor allem Australien, aber auch Neuseeland, Japan und die USA sehen darin Vorarbeiten für ein militärisches Vordringen im Pazifik.

Wang war indes mit seinem Werben um so einen Pakt vorerst mäßig erfolgreich. Die meisten der umworbenen Länder gaben bekannt, das Thema in größerem Rahmen diskutieren zu wollen, was wohl auch Konsultationen mit Australien, den USA und anderen einschließt. Die Regierung der Föderierten Staaten von Mikronesien warnte sogar, ein Pakt mit Peking werde „den Kalten Krieg in die Region bringen“. (Reuters/wg)

