Christopher Drexler: Mehr Salon als Zeltfest

Der frühere „König des Sommerlochs“ wird im Juli Landeshauptmann in der Steiermark. Wer ist er? Und was will er?

Graz. Von einem „geordneten Übergang“ zu sprechen ist bei Christopher Drexler eine glatte Untertreibung: Denn die größere Zukunft des Mannes, an dessen Aufstieg zum Landeshauptmann in den vergangenen Jahren niemand mehr Zweifel hegte, begann sich bereits vor zwanzig Jahren anzubahnen: 2003 wurde der ehemalige Landesschulsprecher und JVP-Chef Klubobmann im Landtag, hernach stieg Drexler in die Landesregierung auf – und zuletzt gar zu einer Art Schatten-LH.

Drexler schnapste sich als Regierungskoordinator operativ so gut wie alle wichtigen Projekte mit der SPÖ aus, er gilt als inhaltlicher Vordenker und Stratege der Partei. 2019 entband Schützenhöfer seinen Wunschnachfolger dann auch noch vom unpopulären Gesundheitsressort: Anstatt weiterhin Spitalsschließungen rechtfertigen zu müssen, erbte Drexler eine Fächerkombination aus Sport, Kultur, Europa und dem machtpolitisch zentralen Personalressort, die unter manch Parteikollegen als „Hollywood-Ressort“ firmiert. Jetzt folgt der logische Schritt zum Landeshauptmann.



Nur: Wer ist der Mann, der nun auch in das bundespolitische Machtzentrum der ÖVP vorstößt? Und was will er eigentlich?

Thomas Bernhard und GAK

Drexler mag wie Schützenhöfer dem ÖVP-Arbeitnehmerflügel entstammen und einen ähnlichen politischen Werdegang haben, letztlich kommt er anders daher als der gelernte Kaufmann. Drexler gilt als „urbaner, sehr kulturaffiner“ Typ, er liest mit Vorliebe Thomas Bernhard und Gerhard Roth; Drexler besuchte das Kepler-Gymnasium in Graz, studierte dort Jus – und ist, ganz nebenbei, nicht Anhänger des Arbeiterklubs Sturm Graz wie Vorgänger Hermann Schützenhöfer, sondern des nobleren Stadtpendants GAK. Seine Welt sei „eher der Salon als die Zeltfestbühne“, sagt ein Bekannter. „Ja, er ist ein intellektueller, liberaler Zeitgenosse, der stunden- und nächtelang diskutiert“, sagt Schützenhöfer über ihn. Nachsatz: „Er ist aber auch gern bei den Leuten.“ Ehemalige Lehrer nennen Drexler „einen sehr gescheiten Kerl“, der als Schüler zwar schon Alphatier, aber keine Rampensau gewesen sei. Und selbst politische Gegner bezeichnen ihn als gebildeten Mann und starken Rhetoriker, wenn er auch oft unnahbar wirkend.

Kecke Ansagen gen Wien

Sein Weltbild fasste er, als er nach der ÖVP-Übernahme durch Reinhold Mitterlehner nach seinen Ausrichtungswünschen gefragt worden war, so zusammen: Er sprach sich aus für eine „gesellschaftspolitisch liberale“ – sprich: eine linkere – „und wirtschaftspolitisch rechte“ ÖVP. Vor forschen Ansagen wider die Parteilinie, mit Vorliebe im politischen Sommerloch platziert, schreckte er nie zurück: 2007 forderte er die Abschaffung der Neutralität; die sei „bestenfalls historische Erinnerungspost“ und ein „historisches Staatsmärchen“, sagte er damals – die damalige Außenministerin, Ursula Plassnik (ÖVP), pfiff ihn rasch zurück. Es war dies nicht der einzige bundespolitische Ausritt über den Semmering: Auf Autobahnen schlug Drexler Tempo einmal 160 vor; und wie ernst er, der auch als industrieverbunden gilt, es mit seinem Wunsch nach gesellschaftlichem Liberalismus meint, bewies er 2004: Da handelte sich Drexler mit einem Ja zur „Home-Ehe“ Ärger mit seiner Parteispitze ein; und noch heute wundert sich manch Steirer-Funktionär darüber, dass der ÖVP-Landtagsklub unter Drexlers Führung in Publikationen inserierte, die man 20 Jahre später wohl „queer“ nennen würde.



Drexler kann zwar auch mit Grün und Blau ganz gut, heißt es, der ehemalige Arbeiterkammerrat gilt aber aber wie Schützenhöfer als Großkoalitionär – obwohl er einst die schwarze Speerspitze gegen den roten Landeshauptmann Franz Voves war, bevor sich SPÖ und ÖVP zur „Reformpartnerschaft“ zusammengerauft haben.



Drexler ist großer USA-Fan, in seiner Garage steht ein alter Dodge. Seit zwei Jahren wohnt er im rund 650 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Passail – übrigens mit der in der Bundespolitik bestens vernetzten Vizekabinettschefin im Innenressort, die der vierfache Vater 2021 geheiratet hat.