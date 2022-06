Nadal im Finale: Zverev musste verletzt aufgeben

Zum 14. Mal steht Rafael Nadal im Finale der French Open. Sein Kontrahent Alexander Zverev war mit dem Fuß umgeknickt und musste im zweiten Satz aufgeben.

Rafael Nadal ist nach einer Aufgabe von Alexander Zverev ins Finale der French Open in Paris eingezogen. Der Deutsche musste am Freitag gegen Ende des zweiten Satzes aufgeben, nachdem er mit dem Fuß umgeknickt war. Nadal hatte sich an seinem 36. Geburtstag in einem schwer umkämpften Match den ersten Satz im Tiebreak geholt, im zweiten stand es nach mehreren Breaks 6:6.

Nadal steht zum 14. Mal im Finale der French Open. Gegner ist entweder der als Nummer 8 gesetzte Norweger Casper Ruud oder der als Nummer 20 gereihte Kroate Marin Cilic.

